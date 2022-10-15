Кучеров растворился, Василевский вчистую переиграл молодого земляка

К смелой точке зрения некоторых экспертов, снова видящих «Тампу» в финале Кубка Стэнли, прямо сейчас стоит относиться с огромным скепсисом. Вера в «Болтс» не может быть только иррациональным делом — она основывается на силе и опыте суперзвезд команды. К тому же до апреля следующего года многое еще может поменяться. Однако нельзя отрицать очевидного факта. «Тампа» по сравнению с прошлыми сезонами стала слабее и ее неоднократно будет штормить в течение всего регулярного чемпионата. В стартовых играх ей недостает баланса в командных действиях. И если к гостевому поражению от находящихся на подъеме «Рейнджерс» еще можно было отнестись с пониманием, то неудача в матче со скромным «Коламбусом» воспринималась бы как начало первого кризиса.

Первый период прошел в духе Матча звезд, когда голевые моменты создаются на ровном месте и шайбы влетают в сетку одна за другой. Снова занявший место в воротах «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов (первый номер Элвис Мерзликин еще не набрал нужных кондиций после перенесенной простуды) уже в самом дебюте выручил свою команду, не дав забить Владиславу Наместникову и Никите Кучерову. В ответ отличился Джонни Годро, забивший первый гол в составе «Коламбуса» после классной передачи небезызвестного Джастина Дэнфорта. Последний несколько лет назад выдал очень крутой сезон в «Витязе».

Сумбур и паника стали неотъемлемыми составляющими матча на протяжении стартовых 20 минут. Удивительно, что в такой ситуации несколько потерялся самый опасный бомбардир «Тампы» Кучеров. В отличие от него Стив Стэмкос оказался более эффективен. Канадец в игре сделал дубль и закрепился в сотне самых результативных игроков НХЛ за всю историю. Он находится на 99-м месте с 975 (484+491) очками в 924 матчах. Однако главным заводилой в составе «Болтс» стал ветеран Кори Перри. На чужом пятачке он всегда чувствует себя как король. Ветеран в излюбленной манере после передачи Владислава Наместникова вернул своей команде хорошее настроение.

Как бы хорош ни был Годро, ему не хватило поддержки партнеров. Финский снайпер Патрик Лайне выбыл на месяц после травмы, полученной им уже в первой игре с «Каролиной». Блиставший на предсезонке Егор Чинахов был заметен с позитивной стороны всего в паре моментов. Без заброшенных шайб действия воспитанника «Авангарда» сложно оценить в положительной степени — он обязан забивать, чтобы сохранить место во втором звене и бригаде большинства.

Именно третья тройка Колтон-Наместников-Перри стала важнейшим элементом, склонившим преимущество на сторону гостей. Шикарная быстрая атака с ее участием стала украшением матча, причем автор гола, силовой защитник «Тампы» Кэл Фут внезапно почувствовал себя Кейлом Макаром и забросил шайбу в необычном для себя в стиле. Его отец Адам в середине 2000-х провел три сезона именно в «Коламбусе», где был капитаном.

Записать хоть что-то в плюс из как правило разрозненных действий игроков «Блю Джэкетс», если не считать активности малыша Годро, было сложно. Разве что самый эффектный силовой прием игрового дня: небольшой Дэнфорт выкинул на скамейку своей команды защитника «Тампы» Эрика Чернака.