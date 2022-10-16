Гол и передача Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз».
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз».
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась со счетом 7:6 (4:2, 2:2, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Адриан Кемпе (5-я и 49-я минуты), еще по одной шайбе забросили Габриэль Виларди (9), Дрю Даути (12), Алекс Иафалло (19), Кевин Фиала (30) и Мэтт Рой (34). У хозяев площадки голами отметились Джейкоб Миддлтон (13), Маркус Фолиньо (17), Йоэль Эрикссон Эк (26), российский форвард Кирилл Капризов (33), Матс Цуккарелло (46), Сэм Стил (48).
Также Капризов записал на свой счет результативную передачу.
В параллельном матче «Даллас Старз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» (5:1). Россияне Денис Гурьянов и Яков Тренин очки не набрали.