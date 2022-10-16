Гол и передача Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась со счетом 7:6 (4:2, 2:2, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Адриан Кемпе (5-я и 49-я минуты), еще по одной шайбе забросили Габриэль Виларди (9), Дрю Даути (12), Алекс Иафалло (19), Кевин Фиала (30) и Мэтт Рой (34). У хозяев площадки голами отметились Джейкоб Миддлтон (13), Маркус Фолиньо (17), Йоэль Эрикссон Эк (26), российский форвард Кирилл Капризов (33), Матс Цуккарелло (46), Сэм Стил (48).