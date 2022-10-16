Овечкин снова без голов! Попал в штангу, бросая в пустые ворота. Так неудачно он начинал сезон лишь 10 лет назад

«Вашингтон» не допустил третьего поражения на старте нового сезона НХЛ и смог обыграть «Монреаль» (3:1). «Столичные» снова не очень здорово начали встречу, и первые минут 5−7 были похожи на неудачный матч против «Торонто», но потом Овечкин и компания освоились и начали играть в привычную для болельщиков игру. Правда, счет открыть «Кэпиталз» не удалось — капитан «Канадиенс» Ник Судзуки в начале второго периода успел пробить голкипера хозяев Дарси Кемпера, забив после выезде из-за ворот.

«Вашингтон» ответил на это тройным голевым усилием: сначала Конор Шири восстановил равновесие, затем Тони Манта воспользовался передачей Евгения Кузнецова и вывел хозяев вперед, ну, а ближе ко второму перерыву Ти Джей Оши реализовал большинство с передачи Александра Овечкина.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/W3v06gMtEkc" title="NHL Highlights | Canadiens vs. Capitals - October 15, 2022" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Овечкин нанес 6 бросков в створ и снова был максимально активен: за 17 минут игрового времени он сделал 2 силовых приема и заблокировал 3 броска, но забить снова не смог. Впору говорить о серьезном невезении, поскольку такое происходит с капитаном «Вашингтона» крайне редко, а забивать он должен был минимум однажды, но при броске в пустые ворота попал в штангу. Овечкин второй раз за карьеру в «Вашингтоне» начал сезон НХЛ без голов в первых трех играх. В прошлый раз это было в сезоне-2012/13.

При этом, в игре было полно стычек и выяснения отношений, особенно в третьем периоде, но до массовой драки дело все-таки не дошло.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4LEVf9EuRxs" title="Caps First Win of The 2022-23 Season Beat Habs 3-1 | Ovi Almost Had Two Goals | Post Game Reactions" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы немного меняем сочетания, но после двух неудачных матчей это способ сказать ребятам: “Эй, пора включаться”. У нас есть определенный стандарт, которому мы должны соответствовать. Мы не делали этого в первых двух играх», — строго сказал Ти Джей Оши.