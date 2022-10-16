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09:18 (мск), источник: Sport24

Овечкин снова без голов! Попал в штангу, бросая в пустые ворота. Так неудачно он начинал сезон лишь 10 лет назад

Но «Столичные» победили и без шайб Ови.

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Источник: Reuters

«Вашингтон» не допустил третьего поражения на старте нового сезона НХЛ и смог обыграть «Монреаль» (3:1). «Столичные» снова не очень здорово начали встречу, и первые минут 5−7 были похожи на неудачный матч против «Торонто», но потом Овечкин и компания освоились и начали играть в привычную для болельщиков игру. Правда, счет открыть «Кэпиталз» не удалось — капитан «Канадиенс» Ник Судзуки в начале второго периода успел пробить голкипера хозяев Дарси Кемпера, забив после выезде из-за ворот.

«Вашингтон» ответил на это тройным голевым усилием: сначала Конор Шири восстановил равновесие, затем Тони Манта воспользовался передачей Евгения Кузнецова и вывел хозяев вперед, ну, а ближе ко второму перерыву Ти Джей Оши реализовал большинство с передачи Александра Овечкина.

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Сам Овечкин нанес 6 бросков в створ и снова был максимально активен: за 17 минут игрового времени он сделал 2 силовых приема и заблокировал 3 броска, но забить снова не смог. Впору говорить о серьезном невезении, поскольку такое происходит с капитаном «Вашингтона» крайне редко, а забивать он должен был минимум однажды, но при броске в пустые ворота попал в штангу. Овечкин второй раз за карьеру в «Вашингтоне» начал сезон НХЛ без голов в первых трех играх. В прошлый раз это было в сезоне-2012/13.

При этом, в игре было полно стычек и выяснения отношений, особенно в третьем периоде, но до массовой драки дело все-таки не дошло.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы немного меняем сочетания, но после двух неудачных матчей это способ сказать ребятам: “Эй, пора включаться”. У нас есть определенный стандарт, которому мы должны соответствовать. Мы не делали этого в первых двух играх», — строго сказал Ти Джей Оши.

Максим Замятин

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Вашингтон
3:1
0:0, 3:1, 0:0
Монреаль
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