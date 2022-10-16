Тарасенко начал сезон так, как должен Овечкин! «Сент-Луис» с первого же матча тянут на себе русские лидеры

Все мы, безусловно, ждем голевых подвигов от Александра Овечкина. Лучший снайпер современности все еще находится в погоне за Уэйном Гретцки, так что каждая его шайба должна быть событием. С другой стороны, голы Ови это настолько частое явление, что без них наш мир уже невозможно представить. Однако за первые два матча нового сезона на счету капитана «Вашингтона» всего одно очко. И набрано оно за результативную передачу.

А пока главный русский снайпер спит, его соратники и ученики несут это знамя. Довольно неожиданно эту нишу занял Валерий Ничушкин, с места в карьер начавший отрабатывать новый большой контракт. На его счету три гола в двух играх. Однако чувствовать себя спокойным на вершине он мог только до тех пор, пока на лед не вышел Владимир Тарасенко.

Впрочем, первый гол «Сент-Луиса» в новом сезоне записал на себя не Владди, а другой русский форвард. Павел Бучневич забил вполне в стиле Тарасенко: в касание из правого круга вбрасывания. Дело было в большинстве уже на пятой минуте встречи.

А потом включился Тарасенко. В его шайбе отдельно отметим Роберта Томаса, который и начал эту атаку цепкой игрой без шайбы. Обокрал он не кого-нибудь, а Коула Силлинджера — прошлогоднего новичка и одного из самых перспективных игроков в системе «Блю Джекетс». А вместе с ним на площадке был в этот момент Егор Чинахов. На счету лучшего снайпера предсезонки пока нет ни одной шайбы в официальных матчах.

Не только Чинахов, действующий во втором звене с Силлинджером и Ворачеком, не в порядке. Когда команда проигрывает три матча подряд — это сигнал для всех. В матче с «Сент-Луисом» был разве что небольшой всплеск на старте второго периода, когда гости за 18 секунд прекратили 0:2 в 2:2. Впрочем, «музыканты» провели не менее ударный старт третьей двадцатиминутки. А начало этому положил еще один русский нападающий Иван Барбашев.

Четыре из пяти шайб, побывавших в воротах Элвиса Мерзликинса, оказались на счету хоккеистов из России. А Тарасенко сумел оформить дубль благодаря хитрости. Подловив на ошибке Джонни Годро, он показал, что способен играть не только за счет мощи и броска. Владди начал сезон так, что как бы намекает: «А почему бы не пойти за полтинником?». 50 голов за сезон — это что-то на языке Овечкина. Но никогда не поздно бросить вызов великим.