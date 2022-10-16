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13:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Глаза не верят! Невообразимый промах Овечкина по пустым воротам. Видео

Александр Великий не забивает уже в трёх матчах подряд. Что происходит?

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Наконец-то в НХЛ состоялось долгожданное событие — стартовал регулярный сезон. Новостей из-за океана сразу приходит много, тем более что россиян в лучшей лиге мира хватает, поэтому нашим болельщикам есть за кем последить и кого обсуждать.

Разумеется, пристально следят и за матчами «Вашингтона», в составе которого выступают Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и капитан команды — Александр Овечкин.

Увы, но у Ови, которого продолжают терзать вопросами о погоне за вечным рекордом Уэйна Гретцки, старт регулярного чемпионата не заладился. Перед отчётным противостоянием с «Монреалем» главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт даже развёл форвардов Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в равных составах и большинстве, но и это не помогло.

Хотя, казалось, первый гол был так близко! В первом периоде звёздный форвард всё-таки смог отличиться, однако шайбу отменили из-за того, что белорусский форвард Алексей Протас оказался в офсайде. Даже тут Ови не повезло.

А вот ещё один момент, в котором Овечкин каким-то чудом не смог забить. Уже при счёте 3:1 в пользу «столичных» тренерский штаб «Монреаля» заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста, пытаясь исправить ситуацию. Овечкин завладел шайбой, но совершил невообразимый промах, не сумев поразить пустую цель. Шайба, пущенная форвардом, попала в штангу.

Один балл за результативность Александр благодаря пасу всё же набрал, но вряд ли это его сильно обрадовало. Получается, что капитан «Вашингтона» не забил в трёх матчах подряд на старте во второй раз за карьеру в НХЛ. Пора бы отличиться в следующей встрече!

«Мы боролись, это был не открытый хоккей, это была тяжёлая работа, которая продолжалась в течение 60 минут. Поэтому мы придерживались этого плана на игру и сражались, когда уступали со счётом 1:0, так что это было хорошо», — прокомментировал итоги встречи рулевой «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

Действительно, командный результат в конкретном матче достигнут, это главное. А Александр, не сомневаемся, своего ещё добьётся, голы к этому великолепному нападающему обязательно придут. Нужно просто немного набраться терпения.

Павел Панышев

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Вашингтон
3:1
0:0, 3:1, 0:0
Монреаль
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