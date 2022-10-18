Кузнецов набрал 500 очков за карьеру в НХЛ

Хоккей, НХЛ, Неделя 318.10.2022, 02:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena, 18573 зрителя
|Питер Лавиолетт
|Брюс Будро
|Дарси Кемпер
|Тэтчер Демко(Тэтчер Демко)
|00:36
|Брок Бесер
|00:56
|Александр Овечкин(Маркус Юханссон, Дилан Строум)
|19:52
|Элиас Петтерссон(Оливер Экман-Ларссон, Куинн Хьюз)
|20:08
|Ларс Эллер(Мартин Фехервари)
|28:03
|Бо Хорват(Тэннер Пирсон, Брок Бесер)
|28:14
|Кертис Лазар(Элиас Петтерссон, Андрей Кузьменко)
|36:44
|Евгений Кузнецов
|37:34
|Джей Ти Миллер(Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз)
|41:06
|Бо Хорват
|41:16
|Дилан Строум(Джон Карлсон, Маркус Юханссон)
|43:38
|Конор Шири
|43:38
|Дакота Джошуа
|48:43
|Джон Карлсон(Евгений Кузнецов, Александр Овечкин)
|52:44
|Конор Шири(Александр Овечкин, Евгений Кузнецов)
|57:02
|Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Ник Дженсен)
|57:02
|Командный штраф
Александр Овечкин (Вашингтон), Джон Карлсон (Вашингтон), Элиас Петтерссон (Ванкувер)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0