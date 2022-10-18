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09:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кузнецов набрал 500 очков за карьеру в НХЛ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов достиг отметки в 500 очков за карьеру в НХЛ.

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Источник: AP 2022

В матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» (6:4) россиянин сделал три результативные передачи. Благодаря этому Кузнецов набрал 500 очков в НХЛ и стал десятым игроком в истории «Кэпиталз», кому удалось достичь этой отметки.

Всего в своей карьере россиянин провел 603 матча в регулярных чемпионатах, забросив в них 153 шайбы и сделав 347 голевых передач.

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Вашингтон
6:4
1:1, 1:3, 4:0
Ванкувер
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