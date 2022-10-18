Кузнецов набрал 500 очков за карьеру в НХЛ

В матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» (6:4) россиянин сделал три результативные передачи. Благодаря этому Кузнецов набрал 500 очков в НХЛ и стал десятым игроком в истории «Кэпиталз», кому удалось достичь этой отметки.