Гениальный матч Овечкина: оформил дубль и спас «Вашингтон»

Захандривший на старте регулярки Александр Овечкин прервал безголевую серию в матче с «Ванкувером». Четыре игры потребовалось Великой Восьмерке, чтобы откалибровать пушку и продолжить погоню за Уэйном Гретцки. Матч с «Кэнакс» разделился на несколько эпизодов. Как отлично срежиссированный фильм с неожиданной концовкой. «Кэпиталз» организовали героический камбэк, к которому причастны россияне.

Возглавляющий «Ванкувер» Брюс Будро хорошо знаком с Овечкиным. Вместе они пять лет работали в «Кэпиталз». Конечно, канадский специалист понимал, что опасность от российского форварда многократно возрастает, когда «Столичные» получают большинство. 20 секунд хватило «Вашингтону», чтобы реализовать необязательное удаление Брока Бесера в дебюте матча. Не самый эффектный гол Овечкина — зато важный как для команды, так и для капитана.

Резвое начало с быстрой шайбой хозяев не получило развития в первом периоде. Игра сбилась на встречные атаки, которые чуть лучше проходили у «Вашингтона». «Кэпс» не уступили «Ванкуверу» в скорости и больше контролировали шайбу. Но не настолько, чтобы создать для обороны и голкипера Тэтчера Демко нерешаемые задачи. Все шло к тому, что отрезок завершится с минимальным перевесом «Столичных». Дарси Кемпер справлялся с набегами «Кэнакс» до последней минуты, пока сам не подарил гол гостям.

За восемь секунд до перерыва голкипер «Вашингтона» вышел из ворот в надежде перехватить отскочившую от борта шайбу. Вместо этого Кемпер махнул клюшкой по воздуху и оставил открытый угол для Элиаса Петтерссона. Швед не промахнулся по пустым воротам.

«Кэпиталз» отзеркалили концовку первого периода, отличившись на восьмой секунде второго отрезка. Забавно, что забить Ларсу Эллеру также помог отскок от борта. Оперативный заброс в зону после выигранного вбрасывания привел к рикошету, после которого шайба выскочила на пятак. Демко явно не ожидал такого поворота событий и не среагировал на бросок датчанина в упор.

«Вашингтону», несмотря на два гола, не хватало баланса в командных действиях. Игрой правил сумбур, и моменты у ворот «Ванкувера» возникали хаотично. «Кэнакс» меньше владели шайбой, но грамотно вышли из положения и дважды поймали соперника на контратаках. Гости старались бежать вперед с места отбора шайбы. Это сработало против не самой мобильной обороны «Кэпиталз». Второй гол «Ванкувера» возник после того, как Конор Шири забыл на пятаке Бо Хорвата.

Андрей Кузьменко, кажется, полностью освоился в «Ванкувере». Экс-форвард СКА успел отметиться первой шайбой в НХЛ в матче с «Эдмонтоном», а против банды Овечкина поучаствовал в третьем голе «Кэнакс». Якутский самородок завез шайбу в зону и, освободившись от опеки, бросил по воротам Кемпера. Только до створа она долетела после рикошета от клюшки Кертиса Лазара. Голкиперу «Вашингтона» сегодня откровенно не везло. То промахнется по шайбе, то партнер не подстрахует на пятаке, то соперник неприятно подставит клюшку. Но это не отменяет заслуг Кузьменко, который набрал второе очко в НХЛ. Близок к голу был и Василий Подколзкин. Форвард «Кэнакс» вылезал из-за ворот, но Кемпер прикрыл угол щитком.

Неприятности «Кэпиталз» на этом не закончились. Глупое удаление Евгения Кузнецова, полученное в чужой зоне, реализовал Джей Ти Миллер. В третьем периоде «Вашингтон» помчался отыгрываться: быстро забил в большинстве, а в середине отрезка сравнял счет. Хозяева воспользовались успокоенностью «Кэнакс». «Ванкувер», вероятно, подзабыл главное правило хоккея, что игра идет 60 минут. После четвертой пропущенной шайбы Брюсу Будро пришлось взять тайм-аут, чтобы разбудить игроков. В спасительном голе поучаствовали Овечкин и Кузнецов, которые ассистировали подключившемуся к атаке Джону Карлсону.

Попытки Будро взбодрить команду не сработали. «Вашингтон» был неудержим в третьем периоде, словно активировал режим чемпионского сезона. «Кэпиталз» совсем не напоминали банду ветеранов, чьи лучшие годы позади. Активно прессинговали, почувствовав, что «Кэнакс» посыпались, и позволили сопернику лишь четыре раза бросить по воротам Кемпера. А Овечкин переквалифицировался из снайпера в подносчика снарядов и выдал пас-конфетку Шири.

Забивать Александр все-таки любит больше, чем раздавать передачи. Капитан «Вашингтона» окончательно деморализовал «Ванкувер», оформив дубль в конце третьего периода. А Кузнецов заработал ассистентский хет-трик. Евгений сполна реабилитировался за нелепый фол в атаке. Как, впрочем, и весь «Вашингтон», перевернувший игру за третий период. Для полного счастья Александру не хватило только гола в пустые ворота, когда «Кэнакс» заменили голкипера в концовке.

Кто-то по-прежнему считает, что эпоха «Вашингтона» и ее лидера Овечкина закончилась? Не спешите с такими выводами.

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