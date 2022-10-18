Да какой еще Макдэвид? Панарин — лучший игрок НХЛ прямо сейчас!
Российская суперзвезда «Рейнджерс» уничтожает главную хоккейную лигу мира. Вручите ему уже «Харт Трофи»!
Российская суперзвезда «Рейнджерс» уничтожает главную хоккейную лигу мира. Вручите ему уже «Харт Трофи»!
С началом сезона абсолютно все крупные североамериканские СМИ и интернет-порталы, а также медиаплатформы НХЛ составили самые различные рейтинги лучших хоккеистов лиги на данный момент. В вопросе лидера кандидатура Коннора Макдэвида не вызвала споров ни у кого. И это справедливо: именитый канадец превосходен абсолютно во всех компонентах игры и своим классом нещадно завышает планку уровня хоккея. Порой даже кажется, что Макдэвид — это хоккейный абсолют, который не имеет слабых мест. Но в Нью-Йорке феерию Макди восприняли как челлендж. Нетрудно догадаться, кем именно.
Всем известно, что Артемий Панарин отстранился от интернета и давно пересел на кнопочный телефон и чтение книг, а потому вряд ли видел рейтинг NHL Network. Возможно, это даже к лучшему, ведь авторы рейтинга поставили россиянина несправедливо низко — на 21-е место. Страшно представить, с какой мотивацией Хлебушек подошел бы к новому сезону, узнай он об этом.
А заряжен Артемий и без того мощно. С каждым сезоном российский форвард оказывает все больше влияния на игру «Рейнджерс». Так было при Дэвиде Куинне, так происходит и при Жераре Галлане. Панарин является системообразующим звеном «синерубашечников» и даже на 31-м году жизни не прекращает прогрессировать. Новый сезон НХЛ он начал на абсолютно космическом уровне.
Только цифры, которые не требуют никаких пояснений:
Естественно, на данный момент Панарин является лучшим бомбардиром лиги, но суть не в этом. Вышеупомянутые статистические данные играют куда более важную роль, отражая влияние российского форварда не только на игру «Рейнджерс» (а ассисты Хлебушка неслучайны — все его голевые передачи выверены четко, умно и технично), но и на результаты команды. Если в прошлом сезоне многие в выходе «синерубашечники» в плей-офф видели заслугу Игоря Шестеркина, то сейчас за результат отвечает именно Панарин. Конечно, сейчас об этом говорить преждевременно, но если Артемий и «Рейнджерс» продолжат в том же духе или хотя бы близко к этому, то в числе номинантов на «Харт Трофи» он точно будет. А там, глядишь, и за саму награду поборется.
Андрей Сенченко