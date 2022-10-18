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09:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Да какой еще Макдэвид? Панарин — лучший игрок НХЛ прямо сейчас!

Российская суперзвезда «Рейнджерс» уничтожает главную хоккейную лигу мира. Вручите ему уже «Харт Трофи»!

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

С началом сезона абсолютно все крупные североамериканские СМИ и интернет-порталы, а также медиаплатформы НХЛ составили самые различные рейтинги лучших хоккеистов лиги на данный момент. В вопросе лидера кандидатура Коннора Макдэвида не вызвала споров ни у кого. И это справедливо: именитый канадец превосходен абсолютно во всех компонентах игры и своим классом нещадно завышает планку уровня хоккея. Порой даже кажется, что Макдэвид — это хоккейный абсолют, который не имеет слабых мест. Но в Нью-Йорке феерию Макди восприняли как челлендж. Нетрудно догадаться, кем именно.

Всем известно, что Артемий Панарин отстранился от интернета и давно пересел на кнопочный телефон и чтение книг, а потому вряд ли видел рейтинг NHL Network. Возможно, это даже к лучшему, ведь авторы рейтинга поставили россиянина несправедливо низко — на 21-е место. Страшно представить, с какой мотивацией Хлебушек подошел бы к новому сезону, узнай он об этом.

А заряжен Артемий и без того мощно. С каждым сезоном российский форвард оказывает все больше влияния на игру «Рейнджерс». Так было при Дэвиде Куинне, так происходит и при Жераре Галлане. Панарин является системообразующим звеном «синерубашечников» и даже на 31-м году жизни не прекращает прогрессировать. Новый сезон НХЛ он начал на абсолютно космическом уровне.

Только цифры, которые не требуют никаких пояснений:

  • в четырех стартовых матчах «Рейнджерс» добыли три победы. Все — в основное время с общим счетом 16:8;
  • Панарин принял непосредственное участие в девяти из 16 победных заброшенных шайб;
  • всего в стартовых четырех матчах Панарин набрал 10 очков (2 гола + 8 передач), что отныне является лучшим результатом в истории «Рейнджерс»;
  • Артемий вошел в крутую компанию действующих хоккеистов, набравших 10 и более очков в первых четырех матчах сезона. Кроме Панарина такой статистикой могут похвастать Коннор Макдэвид (11 очков в сезоне 2021/22 и 10 очков в сезоне-2019/20), Тайлер Сегин (10 очков в сезоне-2018/19), Морган Райлли (10 очков в сезоне-2018/19), Остон Мэттьюз (10 очков в сезоне-2018/19), Никлас Бэкстрем (10 очков в сезоне-2009/10);
  • в активе Панарина уже два матча, в которых он набрал 4 очка;
  • россиянин повторил клубный рекорд по голевым передачам в четырех стартовых играх сезона (8).

Естественно, на данный момент Панарин является лучшим бомбардиром лиги, но суть не в этом. Вышеупомянутые статистические данные играют куда более важную роль, отражая влияние российского форварда не только на игру «Рейнджерс» (а ассисты Хлебушка неслучайны — все его голевые передачи выверены четко, умно и технично), но и на результаты команды. Если в прошлом сезоне многие в выходе «синерубашечники» в плей-офф видели заслугу Игоря Шестеркина, то сейчас за результат отвечает именно Панарин. Конечно, сейчас об этом говорить преждевременно, но если Артемий и «Рейнджерс» продолжат в том же духе или хотя бы близко к этому, то в числе номинантов на «Харт Трофи» он точно будет. А там, глядишь, и за саму награду поборется.

Андрей Сенченко

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6:4
2:1, 3:1, 1:2
Анахайм
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