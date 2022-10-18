Ничушкин с четырьмя голами делит лидерство в гонке снайперов сезона НХЛ

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо». Игра закончилась победой гостей со счётом 6:3. В этом матче Ничушкин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Заброшенная шайба стала четвёртой для Валерия в нынешнем сезоне. Столько же забили Мика Зибанеджад, Коннор Макдэвид, Нино Ниддерайтер и Стивен Стэмкос. На счету Ничушкина также две голевые передачи.