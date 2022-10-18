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09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Ничушкин с четырьмя голами делит лидерство в гонке снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вырвался в группу лидеров гонки бомбардиров НХЛ, на счету россиянина — четыре шайбы.

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Источник: AP 2022

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо». Игра закончилась победой гостей со счётом 6:3. В этом матче Ничушкин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Заброшенная шайба стала четвёртой для Валерия в нынешнем сезоне. Столько же забили Мика Зибанеджад, Коннор Макдэвид, Нино Ниддерайтер и Стивен Стэмкос. На счету Ничушкина также две голевые передачи.

Отметим, что лидером НХЛ по количеству набранных очков («гол+пас») является российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, на его счету два гола и восемь ассистов.

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3:6
1:2, 1:1, 1:3
Колорадо
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