Ничушкин с четырьмя голами делит лидерство в гонке снайперов сезона НХЛ
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вырвался в группу лидеров гонки бомбардиров НХЛ, на счету россиянина — четыре шайбы.
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вырвался в группу лидеров гонки бомбардиров НХЛ, на счету россиянина — четыре шайбы.
В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо». Игра закончилась победой гостей со счётом 6:3. В этом матче Ничушкин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
Заброшенная шайба стала четвёртой для Валерия в нынешнем сезоне. Столько же забили Мика Зибанеджад, Коннор Макдэвид, Нино Ниддерайтер и Стивен Стэмкос. На счету Ничушкина также две голевые передачи.
Отметим, что лидером НХЛ по количеству набранных очков («гол+пас») является российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, на его счету два гола и восемь ассистов.