Русский великан заткнул всех критиков! Малкина называли слишком старым, а он положил дубль за 4 минуты

Сторонникам теории «Эпоха Александра Овечкина и Евгения Малкина подошла к концу» приходится очень несладко на старте этого сезона Национальной хоккейной лиги. Если Ови в первых играх немного притормозил, а по-настоящему зажечь смог только в четвертом матче, то Джино пока набирает очки абсолютно во всех встречах. Кажется, летние слова его бывшего одноклубника, а ныне эксперта NHL Network Майка Раппа были неслучайны:

«Джино — один из величайших игроков всех времен. Думаю, что в этом сезоне он будет очень мотивирован и в следующем году окажется еще выше в списке лучших центральных нападающих НХЛ».

Да и главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан верил в Малкина и других ветеранов «Пингвинз» совершенно не напрасно:

«Я верю, что эти парни все еще могут играть. У них нет признаков спада. У меня есть возможность наблюдать за этими ребятами каждый день. Я знаю, на какие жертвы они идут».

В понедельничной встрече с «Монреалем» у Малкина ушло всего-навсего 4 минуты на то, чтобы оформить дубль. Случился этот замечательный отрезок во втором периоде. Сперва Евгений отменно выстрелил в касание.

А затем на опыте подкараулил отскок на пятаке. Не зря Сидни Кросби в последний день трансферного окна волновался, что «Пенс» не подпишут с его русским другом новый контракт. Такой Малкин «Питтсбургу» очень нужен.

«Я вспотел. Когда сроки поджимают, может произойти все, что угодно. День уже подходил к концу, была полная неопределенность. Всегда хочется мыслить позитивно и быть оптимистом. Но так или иначе была вероятность, что ничего не выйдет. Неопределенность — это очень тяжело».

Увы, идеальным этот вечером для русского гиганта из «Пингвинз» не получился — его команда удивительно легко умудрилась потерять преимущество в две шайбы и проиграть. Сначала гости проспали не самую быструю контратаку, затем забыли на дальней штанге 21-летнего юношу Кола Кофилда, а в овертайме удалились и были отправлены в нокаут.

Такой получилась первая неудача «Питтсбурга» в сезоне, неудача, которой вполне могло и не быть. Ну, а Малкин пока набирает более одного очка за игру — достойный результат для парня, которого летом многие называли слишком старым для больших дел.