Свечников оформил самый быстрый дубль в составе «Каролины» с 2017 года

Как сообщает сайт НХЛ, 22-летний россиянин забил дважды в течение 69 секунд — это самые быстрые два гола игрока «Харрикейнз» со времен Джеффа Скиннера, который оформил дубль за 55 секунд 13 января 2017 года в матче против «Баффало Сэйбрз».