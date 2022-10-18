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16:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Небольшая победа России. Ничушкин, обвиняемый в употреблении допинга, невиновен

Но кто ответит за его отстранение от ОИ-2018? Видимо, уже никто.

Колорадо
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Источник: AP 2022

В то время, когда сам вопрос возращения хоккейной России на международную арену в обозримом будущем ставится под большое сомнение, ей удалось одержать небольшую победу. ИИХФ сняла обвинения с нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина в нарушении антидопинговых правил. Форвард «Эвеланш» теперь абсолютно чист перед законом и сможет выступать за национальную команду, как только ей вернут право на участие в крупнейших турнирах.

Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов. Международная федерация уведомила Ничушкина в том, что все обвинения с него сняты. В успешном исходе дела велики заслуги самого челябинца и его окружения, сделавших все, чтобы восстановить честное имя нападающего.

Данные последнего исследования показали, что в истории Ничушкина нельзя сделать однозначный вывод из-за несоблюдения критериев при анализе. Только один из четырех тестов показал повышенный уровень тестостерона. Однако использованный для этого метод анализа был признан некорректным.

Источник: AP 2022

Еще летом Валерий дал большое интервью «СЭ», подробно рассказав о нюансах скандального дела. В 2013 году нападающий, тогда выступавший за «Трактор», сдал пробу, в которой было зафиксировано превышение допустимой нормы тестостерона. Остальные тесты отклонений не выявили. Из этого можно было легко сделать вывод о пристрастном отношении к Ничушкину со стороны ВАДА. Объяснения челябинца мне показались правдивыми и логичными. На фоне допинговых скандалов, сотрясавших после Олимпиады-2014 российский спорт, форвард попал в оборот за компанию. Никто из западных «охотников за головами» не собирался разбираться в нюансах и предлагал ему сразу признать вину, чтобы как можно быстрее закрыть дело. Ничушкин именно по этой причине не попал на Олимпиаду-2018, упустив шанс выиграть золото и вписать себя в историю. Теперь всем понятно, что его отстранили абсолютно не по делу. Кто ответит за произвол? Вопрос отправляется в пустоту.

Нынешнее решение — приятная новость не только для самого игрока, но и для ФХР. Ничушкин вернул себе приличную репутацию и одновременно напрямую поспособствовал шагам на пути к возврату доверия российскому хоккею. Понятно, что данный процесс полноценно начнется не сегодня и не завтра. Политическая обстановка сейчас слишком обостренная. На нее постоянно приходится обращать внимание. В таких условиях важнее создавать из маленьких дел положительную кредитную историю, чтобы позднее, когда хоккейное сообщество будет принимать важнейшее решение, у функционеров не оставалось сомнений — Россия умеет делать правильные выводы и ее надо возвращать на международную сцену с распростертыми объятиями.

Михаил Зислис

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