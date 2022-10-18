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16:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Капризов стал худшим в НХЛ по одному из показателей

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал худшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по показателю полезности. Об этом сообщается на сайте лиги.

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Источник: AP 2022

У нападающего этот коэффициент составляет «-8». Он высчитывается путем вычитания из количества смен с участием игрока, в которых его команда отметилась голами, тех смен, в которых клуб хоккеиста пропустил.

В антирейтинге также присутствуют партнер Капризова по звену в «Миннесоте» Матс Цуккарелло («-7») и защитник «Уайлд» Юнас Бродин («-6»). Лучшим по этому показателю является американский защитник «Каролины Харрикейнс» Бретт Пеши («+7»).

«Миннесота» в нынешнем сезоне проиграла все три матча регулярного чемпионата. Команда забросила 12 шайб и пропустила 20. На счету Капризова три гола и две результативные передачи.

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