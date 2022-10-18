Капризов стал худшим в НХЛ по одному из показателей

У нападающего этот коэффициент составляет «-8». Он высчитывается путем вычитания из количества смен с участием игрока, в которых его команда отметилась голами, тех смен, в которых клуб хоккеиста пропустил.

В антирейтинге также присутствуют партнер Капризова по звену в «Миннесоте» Матс Цуккарелло («-7») и защитник «Уайлд» Юнас Бродин («-6»). Лучшим по этому показателю является американский защитник «Каролины Харрикейнс» Бретт Пеши («+7»).