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09:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол и результативный пас Зуба помогли «Оттаве» победить «Бостон» в матче с 12 шайбами

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Бостон Брюинз».

Оттава
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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:5, которая стала для них первой в нынешнем сезоне.

В составе «Сенаторз» отличились Клод Жиру, Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон, Шейн Пинто, Тим Штюцле, Марк Кастелиц и Артём Зуб. За «Бостон» забрасывали Патрис Бержерон, Давид Крейчи, Эй Джей Грир, Ник Фолиньо и Давид Пастрняк.

Единственный российский представитель в этой игре 27-летний защитник «Оттавы» Артём Зуб, помимо заброшенной шайбы, отметился и результативной передачей. Он провёл на льду 19 минут 48 секунд, заработав коэффициент полезности «+2».

Ворота «Оттавы» в этом матче защищал 29-летний швед Антон Форсберг, отразивший 27 бросков из 32. У «Бостона» матч в старте начинал 23-летний американец Джереми Свайман (19 сейвов), которого заменили после шести пропущенных шайб на Линуса Улльмарка (четыре отражённых броска из пяти).

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Оттава
7:5
3:1, 3:4, 1:0
Бостон
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