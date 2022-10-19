Гол и результативный пас Зуба помогли «Оттаве» победить «Бостон» в матче с 12 шайбами

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:5, которая стала для них первой в нынешнем сезоне.

В составе «Сенаторз» отличились Клод Жиру, Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон, Шейн Пинто, Тим Штюцле, Марк Кастелиц и Артём Зуб. За «Бостон» забрасывали Патрис Бержерон, Давид Крейчи, Эй Джей Грир, Ник Фолиньо и Давид Пастрняк.

Единственный российский представитель в этой игре 27-летний защитник «Оттавы» Артём Зуб, помимо заброшенной шайбы, отметился и результативной передачей. Он провёл на льду 19 минут 48 секунд, заработав коэффициент полезности «+2».