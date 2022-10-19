Два очка Евгения Свечникова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Айлендерс»

В составе «Сан-Хосе» главным действующим лицом матча стал российский нападающий Евгений Свечников. В первом периоде он отдал результативную передачу Нико Штурму, а в конце второго добавил к этому заброшенную шайбу с паса Мэтта Беннинга. Свечников на тот момент сравнял счёт, поскольку ранее у хозяев отличились Андерс Ли и Зак Паризе.

Однако добиться первой победы в сезоне «Сан-Хосе» не удалось. Команда пропустила ещё дважды от шведского форварда Оливера Вальстрёма, а за две с половиной минуты до конца Кэл Клаттербак поставил точку.

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов совершил за игру 27 сейвов. Его партнёр по команде, защитник Александр Романов, отыграл 21 минуту 59 секунд. На его счету три броска и коэффициент «+2». Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов провёл на льду 16 минут 27 секунд с показателем «-2».