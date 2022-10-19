Гол+пас Гаврикова и два ассиста Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Ванкувер»
«Коламбус» нанес поражение «Ванкуверу» в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.
Коламбус
ВанкуверНХЛ: таблица и календарь
«Коламбус» нанес поражение «Ванкуверу» в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.
В составе «Блю Джекетс» шайбу забрасывали Джастин Данфорт, Зак Веренски, Джонни Гудро и Владислав Гавриков, гол которого в овертайме принес команде победу. За «Ванкувер» забивали Бо Хорват (дубль) и Элиас Петтерссон.
Российский нападающий «Колумбуса» Егор Чинахов отметился ассистентским дублем, а россияне в составе «Кэнакс» Илья Михеев и Андрей Кузьменко очков не набрали. Василий Подколзин отдал голевой пас.