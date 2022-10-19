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09:44 (мск), источник: Sport24

Гол+пас Гаврикова и два ассиста Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Ванкувер»

«Коламбус» нанес поражение «Ванкуверу» в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

Коламбус
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Источник: Reuters

В составе «Блю Джекетс» шайбу забрасывали Джастин Данфорт, Зак Веренски, Джонни Гудро и Владислав Гавриков, гол которого в овертайме принес команде победу. За «Ванкувер» забивали Бо Хорват (дубль) и Элиас Петтерссон.

Российский нападающий «Колумбуса» Егор Чинахов отметился ассистентским дублем, а россияне в составе «Кэнакс» Илья Михеев и Андрей Кузьменко очков не набрали. Василий Подколзин отдал голевой пас.

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Коламбус
4:3ОТ
0:2, 1:0, 2:1
Ванкувер
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