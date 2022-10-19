Гол+пас Гаврикова и два ассиста Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Ванкувер»

В составе «Блю Джекетс» шайбу забрасывали Джастин Данфорт, Зак Веренски, Джонни Гудро и Владислав Гавриков, гол которого в овертайме принес команде победу. За «Ванкувер» забивали Бо Хорват (дубль) и Элиас Петтерссон.