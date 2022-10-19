Несгибаемый характер русского нападающего. На нем не раз ставили крест, но он продолжает забивать в НХЛ

На старте сезона «Тампа-Бэй» проиграла три матча из четырех и после поражения от «Питтсбурга» со счетом 2:6 не смогла дома одолеть «Филадельфию». Главный тренер «молний» Джон Купер озадачен игрой своей команды, которая на данный момент выглядит откровенно бледно.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 3, 19.10.2022, 3:00 Тампа-Бэй 2 Филадельфия 3

«Каждый год мы становимся другой командой. Нам нужно немножко найти себя. Но в основном все сводится к тому, что если мы не владеем шайбой и допускаем потери, то вечер так или иначе будет тяжелым. За последние годы мы прошли через некоторые взлеты и падения. Сейчас у нас сложный старт, без сомнений», — говорил на днях Купер. Сегодня «молнии» не так часто теряли шайбу, но умудрились упустить матч, ведя в две шайбы.

Начало второго периода не предвещало беды для хозяев. «Тампа» дважды реализовала большинство благодаря точным броскам Стивена Стэмкоса. В обоих голах поучаствовал Никита Кучеров, который пока не может забить. В четырех матчах в его активе пять результативных передач. В первом голе Стэмкоса отметился набранным баллом и форвард Владислав Наместников, записавший на свой счет уже третье (0+3) очко в сезоне.

Однако, несмотря на все прогнозы перед стартом сезона, «Филадельфия» показывает, что в состоянии потрепать нервы любому. Команда Джона Тортореллы смогла перевернуть ход встречи и забросила в ворота Андрея Василевского три безответные шайбы. Помог начать «летчикам» камбэк российский защитник Егор Замула, который поучаствовал в атаке с голом Скотта Лотона и заработал свой первый балл за карьеру в НХЛ. Этот матч стал 15-м за три сезона Егора в лиге.

«Филадельфия» приятно удивляет и показывает бойцовский характер на старте чемпионата, а вот «Тампе» пора уже взбодриться. Тем более впереди команду ждут непростые встречи с «Флоридой» и «Айлендерс».

Гавриков приносит первую победу «Коламбусу»

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 3, 19.10.2022, 2:00 Коламбус 4 Ванкувер 3 ОТ

«Блю Джекетс» начали сезон с трех поражений подряд, но сегодня дома в упорной борьбе одолели «Ванкувер». В состав «Кэнакс» после травмы вернулся нападающий Илья Михеев, но это не помогло его команде одержать первую победу в сезоне, а россиянин заработал себе показатель полезности «-3» (худший в команде). «Касатки» откровенно расстраивают своих болельщиков. Команда проиграла четыре матча на старте чемпионата, упустив лидерство в 2+ шайбы в каждом из них. Это первый такой случай в НХЛ.

К середине первого периода гости вели со счетом 2:0, после чего привычно посыпались. В составе «Коламбуса» одними из главных героев стали Владислав Гавриков и Егор Чинахов. Россияне поучаствовали в двух шайбах, в том числе организовали победный в овертайме. Наконец-то Егор смог открыть счет своим очкам в чемпионате. На предсезонке 21-летний россиянин стал лучшим снайпером с шестью шайбами, но в официальных играх забуксовал. Возможно, сегодняшний матч придаст ему уверенности. Для Гаврикова эта шайба стала первой в сезоне, и он был признан второй звездой встречи.

Провал «Сан-Хосе»

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 3, 19.10.2022, 2:30 Айлендерс 5 Сан-Хосе 2

«Сан-Хосе» активно продолжает погружение на дно Тихого океана, и на счету «Шаркс» уже пять поражений подряд на старте сезона. Сегодня команда пожаловала в гости к «Айлендерс», где до середины матча вела со счетом 1:0, но дальше все встало на свои места. В состав «акул» после травмы вернулся Александр Барабанов, но проявить себя ему не удалось. Зато Евгений Свечников продолжает доказывать несгибаемость своего характера. В очередной раз у него почти самое маленькое игровое время в команде (12:52), но форвард успел четыре раза бросить по воротам Семена Варламова, забросить шайбу и поучаствовать в голе Нико Штурма.

Травмы помешали Евгению полностью раскрыть игровой потенциал, но он по-прежнему не сдается. Форвард был полезен в «Виннипеге», где выходил даже в первом звене, а теперь он готов проявлять свои лучшие качества в «Сан-Хосе». Жаль только, что его новая команда при этом ни на что не претендует.