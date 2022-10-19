Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Авангард
10
Хоккей. НХЛ
20.10
Флорида
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
20.10
Колорадо
Виннипег
Хоккей. НХЛ
20.10
Сиэтл
Сент-Луис
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
04:30
Нэшвилл
Лос-Анджелес
Б
34
04:00
Калгари
Вегас
32
04:00
Эдмонтон
Баффало
24
02:30
Айлендерс
Сан-Хосе
52
02:00
Коламбус
Ванкувер
ОТ
43
02:00
Нью-Джерси
Анахайм
42
02:00
Оттава
Бостон
75
02:00
Тампа-Бэй
Филадельфия
23
Хоккей. НХЛ. Все результаты
17:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Актёр с дешёвыми приёмами». Журналист включил Овечкина в топ самых «грязных» игроков НХЛ

Журналист The Hockey Writers Юджин Хелфрик составил рейтинг самых «грязных» игроков Национальной хоккейной лиги. В список почётных упоминаний попал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

«Статус одного из самых талантливых игроков лиги не даёт тебе право спокойно играть. Овечкин — возможно, лучший снайпер в истории НХЛ — в прошлом был хоккеистом со склонностями к грязной игре. Он проводит сильные силовые приёмы, но регулярно заходит слишком далеко, что приводит к хитам вслепую, ударам коленом в колено и сзади, из-за чего некоторые дали ему титул актёра с дешёвыми приёмчиками.

Алекс Овечкин, физически крупный, сильный форвард, временами заходил слишком далеко в плане силовых, из-за чего игроки получали серьёзные травмы.

Элитный российский талант получал штрафы за толчки соперников на борт, за удары коленом, и его несколько раз за карьеру дисквалифицировали. Самым известным нарушением был “грязный” удар в 2010 году, когда беззащитный Брайан Кэмпбелл врезался в борт, оставшись со сломанной ключицей. Ови также был дисквалифицирован на три матча Департаментом безопасности игроков НХЛ за неправильную атаку защитника “Питтсбург Пингвинз” Збынека Михалека и вызвал ещё больше споров, когда в прошлом сезоне ударил Трента Фредерика клюшкой в пах», — приводит слова Хелфрика The Hockey Writers.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В раздевалке он смотрел на девушек». В США дикий скандал с трансгендером
Хасбик не такой неприятный, как кажется. Его заставляют творить ерунду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь