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10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

31 сейв Бобровского помог «Флориде» победить «Филадельфию»

На льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Филадельфию Флайерз».

Флорида
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Источник: Reuters

Хозяева победили со счётом 4:3.

В первом периоде хозяева повели в две шайбы: дублем отметился Картер Вераге, а две передачи в свой актив записал Александр Барков. Но затем защитник «Филадельфии» Ник Силер сократил разрыв в счёте, а на 36-й минуте он стал равным после точного броска Джеймса ван Римсдайка («Флайерз» реализовали большинство).

Решающими оказались голы Рудольфа Балцерса и Джоша Махуры в заключительном периоде. За несколько секунд до финальной сирены Трэвис Конечны оформил третью шайбу «Филадельфии», но этого оказалось мало.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 31 сейв. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 21 минуту 25 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «-2». На его счету результативная передача на ван Римсдайка. Егор Замула отыграл 12 минут 32 секунды.

Для «Флориды Пантерз» это третья победа в сезоне — ранее команда победила «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) и «Баффало Сэйбрз» (4:3), а также уступила «Бостон Брюинз» (3:5). А «Филадельфия» впервые в текущем розыгрыше НХЛ проиграла. До этого были победы над «Нью-Джерси» (5:2), «Ванкувером» (3:2) и «Тампой» (3:2).

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Флорида
4:3
2:1, 0:1, 2:1
Филадельфия
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