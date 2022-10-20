Он творит что-то невероятное! Бывший русский неудачник стал настоящим монстром — Ничушкин забивает в каждом матче

Конечно, мы до сих пор не осознаем, насколько сказочной получилась эта история. Еще 3 года назад российский форвард Валерий Ничушкин был настоящим посмешищем для болельщиков по обе стороны океана, не мог забить на протяжении 91 матча и, казалось, навсегда распрощался со статусом одного из главных талантов поколения. А дальше, как и бывает в сказках, появилась добрая фея и перевернула жизнь хоккеиста-неудачника с ног на голову.

Феей этой для Ничушкина стал клуб «Колорадо Эвеланш», который поверил в нападающего, хотя абсолютно все пророчили ему бесславное возвращение на родину. Да, по началу «Лавины» выписали россиянину максимально скромный контракт, но, как оказалось позже, Валерию достаточно было этого. Он планомерно, шаг за шагом пополз на верх. Отвоевал место в составе, стал железным игроком основы, превратился в теневого лидера клуба и, наконец, сыграл ключевую роль в чемпионском плей-офф.

В штате Денвер невероятный прогресс оценили и выписали форварду жирный контракт — 8 лет, $49 млн. С одной стороны, абсолютно заслуженно. С другой, Ничушкин провел лишь один сезон на уровне, близком к «очко за игру», и у некоторых фанатов и специалистов все-таки были сомнения — а не поторопился ли «Колорадо» со столь щедрым предложением? В новом сезоне сыграно 4 матча и теперь впору задаваться другим вопросом — а не мог ли Валерий попросить еще больше денег?

Первая игра регулярки — победный дубль в ворота «Чикаго». Вторая — шайба в ворота «Калгари». Третья — гол, два ассиста, вынос «Миннесоты». Перед матчем номер 4 наверняка снова появились сомневающиеся — суперстабильным с точки зрения результативности форвардом Ничушкин никогда не был, а значит его серия вот-вот должна была прерваться. Но Валерий продолжил удивлять.

Во встрече с «Виннипегом» его команда горела со счетом 1:3 и именно россиянин взвалил на себе миссию по вытаскиванию «Эвеланш» из болота. Сначала он разыграл подобие футбольной «стеночки» с защитником Боуэном Байрэмом и получил балл за ассист — позиционный розыгрыш завершил Микко Рантанен.

А через пару минут Ничушкин и Рантанен уже вдвоем устроили «карусель» в зоне «Джетс» и право решающего броска досталось Валерию — он не подвел. Кстати, это уже четвертый гол Ничушкина в большинстве — еще один штрих к доверию со стороны «Колорадо» и его последствиям.

Увы, в овертайме «Колорадо» все-таки отдал этот матч, но принципиального значения результат на данный момент не имеет — ни для клуба, ни, тем более, для Ничушкина. «Лавины» остаются безоговорочным фаворитом сезона, а восставший из пепла российский форвард продолжает отрабатывать свой новый контракт. Он обещал делать это с полной отдачей и держит слово.