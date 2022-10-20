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10:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» переиграл «Сиэтл Кракен» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сиэтл
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Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в Сиэтле, закончилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (3:1, 0:2, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Джордан Кайру (8-я минута), Брэйден Шенн (12) и дважды Джастин Фолк (13, 63). Авторами шайб хозяев стали Уильям Борген (11), Райан Донато (31) и Адам Ларссон (39).

Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко сделал ассистентский хет-трик, в 32-й раз в карьере набрав не менее трех очков за игру. Его соотечественники и одноклубники Иван Барбашев и Алексей Торопченко результативными действиями не отметились.

В следующем матче «Сент-Луис» 22 октября нанесет визит «Эдмонтону», а «Сиэтл» в тот же день на выезде сыграет с «Колорадо».

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Сиэтл
3:4ОТ
1:3, 2:0, 0:0
Сент-Луис
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