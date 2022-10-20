Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

Встреча, которая прошла в Сиэтле, закончилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (3:1, 0:2, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Джордан Кайру (8-я минута), Брэйден Шенн (12) и дважды Джастин Фолк (13, 63). Авторами шайб хозяев стали Уильям Борген (11), Райан Донато (31) и Адам Ларссон (39).

Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко сделал ассистентский хет-трик, в 32-й раз в карьере набрав не менее трех очков за игру. Его соотечественники и одноклубники Иван Барбашев и Алексей Торопченко результативными действиями не отметились.