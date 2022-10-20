Шикарное начало сезона русских нападающих: Тарасенко забивает и отдает, Ничушкин отрабатывает контракт

Незадолго до начала выездной игры с «Сиэтлом» до болельщиков «Сент-Луиса» долетела не самая приятная новость — нападающий Павел Бучневич пропустил предматчевую разминку, а его место в заявке занял канадец Джош Лейво. При этом о возможном повреждении россиянина было известно еще во вторник, когда ему пришлось пропустить тренировку на домашней арене. В среду парень из Череповца все-таки появился на утренней раскатке «Музыкантов», но покинул лед раньше всех и в очередной раз поставил под вопрос свое участие в матче с «Кракеном». Впрочем, отсутствие 89-го номера не сказалось на результате команды из Миссури.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 3, 20.10.2022, 5:00 Сиэтл 3 Сент-Луис 4 ОТ

Изначально Лейво должен был начинать встречу в звене с Владимиром Тарасенко и Робертом Томасом. Однако почти перед стартовым вбрасыванием главный тренер «Блюз» закинул в ударное сочетание Брэйдена Шенна, и точно не прогадал. Именно благодаря тройке лидеров и двум голевым передачам воспитанника «Сибири» «Сент-Луис» в середине первого периода повел 3:1, забросив две шайбы всего за 17 секунд.

Особенно красивой получилась первая шайба. Томас здорово поддушил за чужими воротами Винса Данна, и защитник «Сиэтла» подарил гол своей бывшей команде, оставив Мартина Джонса на растерзание Шенну и Тарасенко. Гол из форчека — все как любит Берубе. Только одним привозом Данн не ограничился, а уже в следующей смене он пустил на дальнюю штангу подключившегося из глубины Джастина Фолка. Чем не подтверждение того, что босс «Блюз» Даг Армстронг не зря не стал защищать канадца на драфте расширения позапрошлым летом?

А вот Иван Барбашев сегодня запомнился несколькими раскатистыми силовыми приемами, в одном из которых он «познакомил с НХЛ» четвертого номера последнего драфта Шейна Райта. И все это на глазах родителей 18-летнего вингера. Случись такое в открытом чемпионате Москвы, где по детям играл 49-й номер гостей, он сто процентов получил бы от них несколько проклятий в спину.

Во втором периоде гости почему-то выключили скорости — и поплатились за это двумя пропущенными голами, помножив на ноль все усилия первого звена. Не разбудило их на старте двадцатиминутки даже шикарное спасение Джордана Биннингтона, потащившего в шпагате выстрел в касание от Карсона Суси.

И если бы не голкипер, то «Сент-Луис» вряд ли бы доковылял до овертайма, в котором Тарасенко оформил ассистентский хет-трик. Получив шайбу из-за ворот, лучший бомбардир «Блюзменов» не стал стрелять с пятака, здорово поднял шайбу наверх накатившему Фолку, и американец не подвел. 5 (2+3) очков в первых двух матча регулярки — просто идеальное начало контрактного сезона!

Забавно, что по ходу матча транслировалась запись с микрофона нападающего «Сиэтла» и одного из друзей Тарасенко Джейдена Шварца, отыгравшего больше пятисот матчей за «Блюз». Во время одного из вбрасываний американец шутливо попросил россиянина не бросать сегодня, а побыть распасовщиком.

Кто ж знал, что Владимир воспримет шутку всерьез и исполнит просьбу своего бывшего партнера? Теперь Шварц точно будет аккуратнее в своих желаниях.

Челябинский гигант помог «Колорадо» вернуться в игру

Практически все лето журналисты по обе стороны океана рассуждали на тему того, будет ли давить на Валерия Ничушкина новый контракт с кэпхитом шесть миллионов долларов. Если раньше 27-летний челябинец мог позволить себе пропасть на несколько матчей, то сейчас у него нет права отсиживаться за спинами Маккинона, Рантанена и Ландескуга. Теперь от него ждут не столько силовых приемов, активного прессинга и огромного объема черновой работы, сколько набранных очков. Ничего не поделаешь — статус и цифры в новом восьмилетнем соглашении обязывают быть результативным. Однако на старте этой регулярки он играет так, будто бы вообще не чувствует давления болельщиков и экспертов.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 3, 20.10.2022, 3:00 Колорадо 3 Виннипег 4 ОТ

Представить, что воспитанник «Трактора» после переезда в Калгари Назема Кадри будет с первых матчей зажигать рядом с прямолинейным и рабочим Джей Ти Комфером, было сложно, но можно. Пока 27-летний американец совершенно не впечатляет в роли второго центра и плеймекера для россиянина. Но очкового дефицита уралец не испытывает, а почти все свои очки набирает в первой спецбригаде большинства, где сколотил грозную связку с Микко Рантаненом. Без светлоголового финна он вряд ли бы смог отличиться во всех трех стартовых матчах сезона.

Вот и сегодня эта парочка организовала два гола и помогла «Колорадо» отыграться с 1:3 в матче с «Виннипегом». На 17-й минуте Ничушкин вместе с Боуэном Байрэмом сделал гол для Рантанена, а через пару смен здорово обыгрался с ним в большинстве и забросил уже сам. Жаль, что в итоге их усилий хватило лишь на то, чтобы утащить «Джетс» в овертайм, в котором гости оказались удачливее и смогли добыть победу благодаря дублю Нила Пионка.