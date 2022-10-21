Передача Малкина помогла «Питтсбургу» разгромить «Лос-Анджелес»

Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей забивали Ян Рутта, Джейк Гюнцель, Рикард Ракелль, Джефф Питри, Джефф Картер и Райан Пилин. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей. За «Лос-Анджелес» забил Карл Грундстрём.

Таким образом, «Питтсбург» одержал третью победу за последние четыре матча. «Лос-Анджелес Кингз», в свою очередь, прервал победную трёхматчевую серию в НХЛ.