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11:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» разгромить «Лос-Анджелес»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Лос-Анджелес Кингз».

Питтсбург
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Источник: Reuters

Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей забивали Ян Рутта, Джейк Гюнцель, Рикард Ракелль, Джефф Питри, Джефф Картер и Райан Пилин. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей. За «Лос-Анджелес» забил Карл Грундстрём.

Таким образом, «Питтсбург» одержал третью победу за последние четыре матча. «Лос-Анджелес Кингз», в свою очередь, прервал победную трёхматчевую серию в НХЛ.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Лос-Анджелес» проведёт матч с «Вашингтон Кэпиталз».

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Питтсбург
6:1
3:0, 1:0, 2:1
Лос-Анджелес
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