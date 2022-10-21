Гол и ассист Тренина не спасли «Нэшвилл» в матче с «Коламбусом» Чинахова

Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась со счетом 5:3 (0:2, 1:1, 4:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Джейк Бин (37-я минута), Джонни Годро (41, 60), Джастин Дэнфорт (53) и Ник Бланкенбург (59). У «Нэшвилла» голами отметились Таннер Жанно (4), Райан Джохансен (11) и российский нападающий Яков Тренин (38).

Также Тренин записал на свой счет результативную передачу, набрав свои первые очки в сезоне-2022/23. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков нанес один бросок в створ ворот, провел два силовых приема и заблокировал два броска. Нападающий Егор Чинахов отметился двумя голевыми передачами.