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11:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол и ассист Тренина не спасли «Нэшвилл» в матче с «Коламбусом» Чинахова

Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» уступили «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась со счетом 5:3 (0:2, 1:1, 4:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Джейк Бин (37-я минута), Джонни Годро (41, 60), Джастин Дэнфорт (53) и Ник Бланкенбург (59). У «Нэшвилла» голами отметились Таннер Жанно (4), Райан Джохансен (11) и российский нападающий Яков Тренин (38).

Также Тренин записал на свой счет результативную передачу, набрав свои первые очки в сезоне-2022/23. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков нанес один бросок в створ ворот, провел два силовых приема и заблокировал два броска. Нападающий Егор Чинахов отметился двумя голевыми передачами.

В параллельных матчах «Бостон Брюинз» в серии буллитов одолел «Анахайм Дакс» (2:1 ПБ), «Монреаль Канадиенс» обыграл «Аризону Койотис» (6:2), «Нью-Йорк Айлендерс» уступил «Нью-Джерси Девилз» (1:4), а «Торонто Мейпл Лифс» вырвал в овертайме победу над «Даллас Старз» (3:2 ОТ).

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Коламбус
5:3
0:2, 1:1, 4:0
Нэшвилл
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