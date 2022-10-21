Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Виннипег
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Баффало
36
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Каролина
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Ванкувер
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Нью-Джерси
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Анахайм
Б
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Нэшвилл
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Аризона
62
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Вашингтон
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Лос-Анджелес
61
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Сан-Хосе
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Даллас
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
20.10
Динамо М
Локомотив
24
Хоккей. КХЛ
20.10
Северсталь
Салават Юлаев
45
Хоккей. КХЛ
20.10
Торпедо
Сочи
41
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Вегас
Виннипег
52
04:00
Калгари
Баффало
36
04:00
Эдмонтон
Каролина
64
03:00
Миннесота
Ванкувер
ОТ
43
02:30
Айлендерс
Нью-Джерси
14
02:00
Бостон
Анахайм
Б
21
02:00
Коламбус
Нэшвилл
53
02:00
Монреаль
Аризона
62
Хоккей. НХЛ. Все результаты
07:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Артемий Панарин повторил клубное достижение Брэда Ричардса 11-летней давности

На льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Гости в овертайме вырвали победу со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой в середине второго периода отметился российский нападающий Артемий Панарин. Для Панарина это уже 11-е очко (3+8) в стартовавшем сезоне НХЛ. Он набрал очки в пятом матче подряд со старта регулярного чемпионата.

Благодаря заброшенной шайбе Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за последние 11 лет, кому удалось набрать очки в пяти матчах подряд в начале чемпионата. В сезоне-2011/2012 подобным достижением отметился Брэд Ричардс, и с тех пор никому среди «синерубашечников» не удавалось выдать столь яркую серию на самом старте «регулярки».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В раздевалке он смотрел на девушек». В США дикий скандал с трансгендером
Хасбик не такой неприятный, как кажется. Его заставляют творить ерунду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь