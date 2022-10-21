Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Спартак
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Металлург
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Виннипег
52
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари
Баффало
36
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Каролина
64
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Ванкувер
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Нью-Джерси
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Анахайм
Б
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Нэшвилл
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Аризона
62
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Вашингтон
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Лос-Анджелес
61
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Сан-Хосе
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Даллас
ОТ
32
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Вегас
Виннипег
52
04:30
Калгари
Баффало
36
04:00
Эдмонтон
Каролина
64
03:00
Миннесота
Ванкувер
ОТ
43
02:30
Айлендерс
Нью-Джерси
14
02:00
Бостон
Анахайм
Б
21
02:00
Коламбус
Нэшвилл
53
02:00
Монреаль
Аризона
62
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

И Овечкин не помог. «Вашингтон» развалился на глазах

Овечкин не смог забить в матче «Вашингтона» с «Оттавой».

Оттава
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

«Вашингтон» не смог продлить свою двухматчевую победную серию. Команда Питера Лавиолетта пожаловала в гости к «Оттаве» и осталась без очков. «Кэпиталз» выдали образцовый первый период, но после перерыва посыпались и заработали кучу удалений. «Столичные» испытывали ряд кадровых проблем, но вряд ли это может служить оправданием полностью проваленной второй половине матча.

Читайте также
Суперматчи наших звезд: Капризов зарешал в овертайме, Свечников сделал хет-трик

В составе «Вашингтона» отсутствовал Евгений Кузнецов, который получил дисквалификацию на одну игру за удар высоко поднятой клюшкой в лицо защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза. Кроме того, на длительный срок из-за травмы нижней части тела выбыл нападающий Коннор Браун. Место в центре второго звена занял Дилан Строум, а в основе появился Коннор Макмайл.

Ничего не предвещало беды для «Кэпиталз» в стартовой двадцатиминутке. Команда выдала, возможно, свой лучший период в текущем сезоне, уверенно перебросала соперника и хладнокровно реализовала два большинства. Сперва в формате «5 на 3» голом отметился Ти Джей Оши, а затем шайбу с передачи Дмитрия Орлова забросил Энтони Манта. Для российского защитника этот балл стал первым, набранным в текущем чемпионате.

После перерыва бензин «Вашингтона» резко закончился. Команда нахватала пять удалений, а два нарушения Ти Джея Оши стоили команде двух пропущенных голов. Главным героем камбэка хозяев стал нападающий Дрейк Батерсон, который дважды реализовал численный перевес. На счету 24-летнего американца уже три шайбы в этом сезоне, и пока кажется, что «Оттаве» повезло подписать такого прогрессирующего форварда до 2027 года на зарплату в 4,9 миллиона долларов.

А вот гостям откровенно повезло, что на второй перерыв удалось уйти при равном счете. Из-за игры высокоподнятой клюшкой судьи отменили гол Джоша Норриса, а бросок защитника Томаса Шабо угодил в штангу. На лице Александра Овечкина читалось разочарование, да и капитан «Вашингтона» сегодня был не очень заметен. В его активе два броска по воротам соперника, две минуты штрафа и показатель полезности «-2». После четырех очков в матче против «Ванкувера» Александр взял передышку.

В третьем периоде рисунок игры не изменился. «Оттава» перебросала «Кэпиталз» 22−7 и гол в ворота Дарси Кемпера был лишь вопросом времени. Автором победной шайбы «Сенаторз» стал 21-летний нападающий Шейн Пинто. У «Вашингтона» было еще 15 минут на спасение, но вместо этого команда получила еще две шайбы уже в пустые ворота. Первым голом за свою новую команду отметился нападающий Алекс Дебринкэт.

«Оттава» одержала вторую победу подряд, забив за два матча 12 шайб. Наблюдать за их командой в этом сезоне будет крайне интересно. «Сенаторз» неплохо усилились летом, а их топ-6 нападения выглядит очень грозно. Первые две звезды матча достались Батерсону и Пинто, а третьей был признан голкипер «Вашингтона» Дарси Кемпер. Работы у него было очень много, а по его воротам нанесли 42 броска. Команде Питера Лавиолетта необходимо провести работу над ошибками, чтобы больше не допускать таких провалов, в том числе и в плане дисциплины.

Оттава
5:2
0:2, 2:0, 3:0
Вашингтон
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь