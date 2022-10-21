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09:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хет-трик Свечникова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

Каролина
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:4 (1:0, 2:2, 3:2) в пользу «нефтяников».

В составе победителей шайбы забросили Зак Хайман (9-я минута), Райан Маклауд (29), Эвандер Кейн (31), Райан Ньюджент-Хопкинс (42), Леон Драйзайтль (46) и Коннор Макдэвид (60).

У «Каролины» хет-трик оформил российский форвард Андрей Свечников (22, 33, 44), еще одну шайбу забросил Мартин Нечас (49).

Свечников, признанный второй звездой встречи, оформил свой первый в карьере хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее россиянин забросил три шайбы в одном матче в рамках квалификационного раунда плей-офф в сезоне-2019/20.

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Эдмонтон
6:4
1:0, 2:2, 3:2
Каролина
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