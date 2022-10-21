Суперматчи наших звезд: Капризов зарешал в овертайме, Свечников сделал хет-трик

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 3, 21.10.2022, 3:00 Миннесота 4 Ванкувер 3 ОТ

«Миннесота» пропустила 20 шайб в трех матчах на старте сезона: такого не было в НХЛ с 1989 года. При этом ноль очков — это совершенно не то, на что рассчитывали болельщики «Уайлд» перед стартом чемпионата. Команде была просто необходима встряска, впрочем, как и «Ванкуверу», который прилетел в Сент-Пол после четырех поражений подряд.

Кирилл Капризов привычно решил взять дело в собственные руки. Россиянин демонстрирует лучший старт сезона за карьеру в НХЛ и набирает очки в четвертой игре подряд. Сегодня с 3 (1+2) очками он стал главным героем и был заслуженно признан первой звездой встречи. Кирилл в равных составах помог забить Стилу.

Затем отдал голевую передачу в большинстве на своего лучшего друга Матса Зукарелло, а в овертайме на отложенном штрафе все решил уже сам.

Долгожданная победа «Миннесоты» и всего три пропущенные шайбы, что в нынешней ситуации для команды уже успех. «То, что мы столько пропускаем, безусловно, вызывает беспокойство. Здесь дело не только во вратарях, но и в защитниках, в нападающих, в тренерах — во всех нас. Мы слишком расхлябанно действуем в обороне, и все несут за это ответственность. Будем избавляться от этого вместе», — говорил на днях главный тренер «Дикарей» Дин Эвасон.

«Ванкувер», несмотря на очень неплохой состав, продолжает удивлять. Сегодня команда Брюса Будро вела в счете 3:2, но вновь не удержала перевес. Не помогает пока и возвращение в состав после травмы Ильи Михеева. Василий Подколзин и Андрей Кузьменко также остались без очков и записали себе в графу полезности по «-1». Скоро у руководства клуба появятся вопросы насчет отсутствия у команды результата.

Первое поражение Шестеркина

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 3, 21.10.2022, 2:00 Рейнджерс 2 Сан-Хосе 3 ОТ

«Рейнджерс» довольно неожиданно уступили на домашнем льду «Сан-Хосе», при этом не реализовали пять попыток большинства. Для «Шаркс» эта победа стала первой в сезоне после пяти поражений.

Автором победной шайбы стал шведский защитник Эрик Карлссон, почти 12 миллионный контракт которого клубу придется разгребать до 2027 года. С двумя очками он был признан первой звездой встречи.

Для Игоря Шестеркина это поражение стало первым в текущем чемпионате и пока стоит признать, что российский голкипер еще далек от своей оптимальной формы.

А вот Артемий Панарин решил долго не раскачиваться и ответить всем, кто критиковал его за плей-офф предыдущего сезона. Форвард набрал 11 (3+8) очков в пяти матчах на старте и это повторение рекорда «Рейнджерс». Сегодня на счету Панарина заброшенная шайба. Судя по темпу, Артемий крайне мотивирован впервые в карьере выбить сотню. Пока его личный рекорд — 96 баллов в прошлом сезоне. Сценарий кажется вполне реальным.

В составе «Рейнджерс» по-прежнему отсутствует Виталий Кравцов, хотя он уже приступил к занятиям в общей группе. Форвард получил травму верхней части тела в стартовом матче регулярного чемпионата с «Тампой» в борьбе с Виктором Хедманом. Точных сроков возвращения россиянина пока нет.

Первый хет-трик Свечникова

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 3, 21.10.2022, 4:00 Эдмонтон 6 Каролина 4

Невероятный матч выдали «Каролина» и «Эдмонтон».

«Ураганы» всю игру вынуждены были догонять соперника и были близки к тому, чтобы сравнять счет, но Коннор Макдэвид с четырьмя набранными очками не дал этому произойти.

Тем не менее, достойный ответ своему звездному оппоненту дал Андрей Свечников, который впервые за карьеру в НХЛ оформил хет-трик в регулярном чемпионате.

Два гола российский форвард оформил в равных составах и один в формате пять на четыре.

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