«Необразованный колхозник»: как хоккеист из СССР развел на деньги канадцев

Когда осенью 1989-го из Советского Союза в НХЛ отправилась первая группа хоккеистов, которых легально отпустили за океан, казалось, что самый большой успех ждет Владимира Крутова. Он был на пару лет моложе Сергея Макарова и Вячеслава Фетисова.

В свои 29 находился если не на пике карьеры, то близко к этому. Он обожал игры с североамериканцами и регулярно забивал канадцам на разных турнирах. В 1987-м Крутов набрал 14 очков на Кубке Канады, а спустя год стал лучшим бомбардиром на Олимпиаде в Калгари. На чемпионате мира — 1989 он забросил шайбу в ворота «кленовых листьев» в фактически золотом матче.

Немаловажно и то, что «Ванкувер» подписал его друга Игоря Ларионова. Он был партнером Крутова и по звену в ЦСКА, и в сборной СССР. Этот шаг клуба должен был облегчить адаптацию хоккеиста на площадке, а также в обычной жизни. «Кэнакс» выписали обоим нападающим по трехлетнему контракту с зарплатой в 375 тысяч долларов в год — это отличные деньги по тем временам. «Ванкувер» предвкушал подъем клуба в первом же сезоне.

В канадской прессе обсуждался и совсем фантастический вариант, при котором «Ванкувер» собрал бы у себя всю легендарную тройку — Крутов — Ларионов — Макаров, но клуб «Калгари», владевший правами на Сергея, запросили у своих конкурентов молодого нападающего Тревора Линдена, а с ним «косатки» расставаться не хотели. И поначалу новички оправдывали ожидания «Кэнакс».

Крутов набрал 8 очков (4+4) в 9 первых матчах, в которых команда одержала 5 побед, но уже к середине сезона звездный игрок сборной СССР потерял место в основе. В своем первом и единственном сезоне в НХЛ Владимир забросил 11 шайб, набрал 34 очка. Контракт с ним был расторгнут.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/u5wvXBmWEvU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Основная причина неудач игрока — проблемы с адаптацией на новом месте. Если Игоря Ларионова отпустили в Канаду еще в августе, и он успел худо-бедно привыкнуть к непривычным бытовым условиям, то Крутов добрался до Ванкувера только в сентябре, незадолго до старта сезона. К тому же он прилетел без семьи и какое-то время жил в отеле один.

«У Крутова еще и семья оставалась в СССР, вроде бы как в заложниках. Ему сказали: “Ты уезжаешь, не уволившись из армии, мы не можем по закону оформить документы на семью”. Володя нервничал, семья волновалась. Не сомневаюсь, что эта история наложила сильный отпечаток на его игру», — писал в своей книге «Овертайм» Вячеслав Фетисов.

Вес Крутова вызвал удивление у тренеров «Ванкувера» еще в первые дни его пребывания в команде, но на это закрывали глаза. Он забивал и набирал очки. А когда результативность снизилась, тогда и пошли разговоры о том, что ему нужно срочно худеть и менять свой рацион. Говорили, что Владимир так увлекся хот-догами, пиццей и газировкой, что не ел ничего другого. «Пол его комнаты в отеле был усыпан пустыми коробками от пиццы и банками газировки», — уверял канадский журналист Керри Бэнкс.

У жены хоккеиста на этот счет было свое мнение.

«Помню, в Канаду приехали, и там писали, что Крутов хот-доги уплетает. А он их терпеть не мог! Мы к ним вообще никогда не прикасались. Домашнюю еду он очень любил. Мой борщ, например», — объясняла Нина Крутова «Спорт-Экспрессу».

Жестче остальных Крутова критиковал Брайан Бурк, тогдашний директор по хоккейным операциям «Ванкувера». В своей книге он рассказывал, что в СССР ему рассказывали о возможных проблемах Крутова с режимом и говорили, что за ним нужно внимательно следить. «Если Владимир будет много выпивать, просто отправляйте его обратно», — обещали ему в советском министерстве спорта.

«Крутов — это кошмар какой-то. Просто необразованный колхозник. Он высосал из нас много денег. Такое ощущение, что Крутов не был 10 лет у зубного врача. Мы потратили десять тысяч долларов, чтобы лечить его зубы, и еще 10 — на зубы его жены. Когда мы отправились на первый выезд сезона, Крутова подвозил до аэропорта Дуг Лидстер. Владимир плюхнулся на заднее сидение автомобиля и открыл бутылку пива. Ему сказали, что так делать нельзя. В Канаде нельзя пить в машине. А он пробурчал: “Да-да”. Его это вообще не волновало», — рассказывал Бурк.