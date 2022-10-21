Травмы, потеря места в основе и слабая игра. 9 россиян с нулем очков на старте сезона НХЛ

В первые недели регулярного чемпионата НХЛ было заиграно 43 российских игрока, из них 35 полевых. О мощном старте Артемия Панарина, Андрея Свечникова, Кирилла Капризова и Валерия Ничушкина уже был написан не один материал. Про тех, кто провалил первые матчи, много говорить не принято. Тем не менее 9 игроков из России пока не набрали ни одного очка в сезоне, и среди них есть только два защитника.

Среди россиян без очков больше всего играет Александр Романов — за «Айлендерс» он в среднем проводит по 21 минуте на льду, выходит во второй паре с Ноа Добсоном, а также получает место во второй спецбригаде меньшинства. 22-летний защитник в НХЛ пока не проявлял свои атакующие навыки, поэтому 0 в графе «очки» не должен удивлять. Как правило, Романов привлекает внимание своими хитами, этим он приносит пользу команде, очки в Нью-Йорке набирают другие ребята.

Никита Зайцев провел за «Оттаву» только один матч, сыграл всего 12 минут. 30-летний защитник перестал попадать в состав команды. Кажется, его карьера в НХЛ близится к концу. Он и раньше за океаном не демонстрировал атакующие навыки, теперь на это и надеяться не приходится. В Канаде не слишком хорошо дела идут у Евгения Дадонова. У него пока за новый клуб нет очков. Более того, у форварда показатель полезности «-3». Причем, играет россиянин достаточно много — по 15 минут. И ведь нельзя сказать, что «Монреаль» проваливает старт сезона — три победы в пяти матчах. Но у Дадонова, который играет во втором звене, пока откровенно не идет. Неужели возраст дает о себе знать? Евгению 33 года.

Блеснув на предсезонке, Никита Сошников быстро потерял место в составе «Айлендерс». Он сыграл только в одном матче (скромные 11 минут), в трех встречах оставался в запасе. Особых перспектив у нападающего нет, но их и не было изначально. Закрепиться в основе форвард, который даже в КХЛ в последние пару лет был далеко не на ведущих ролях, было бы очень сложно. Как бы Сошникова не отправили на драфт отказов. Абсолютно провальный старт сезона у Дениса Гурьянова, и это несмотря на то, что его «Даллас» выиграл три матча из четырех, в последнем проиграв только в овертайме. 25-летний форвард выходит в третьей тройке, место в неравных составах он потерял, играет в среднем 12:32. В межсезонье Денис продлил с «Далласом» контракт на один год с зарплатой в $2,9 млн. Сейчас эта сумма выглядит явной переплатой.

Из-за проблем со здоровьем совсем мало матчей на старте провели Виталий Кравцов, Илья Михеев, Александр Барабанов и Алексей Торопченко. Кравцов травмировался в первом же матче за «Рейнджерс» (во второй смене). К настоящему моменту нападающий пропустил уже четыре игры. Сейчас он уже тренируется, причем с командой, значит, должен оказаться в заявке в ближайшие дни. Вот только место в тройке с Панариным уже занято — с Артемием и Трочеком удачно сыгрался Лафреньер. Торопченко перенес операцию летом и должен был вернуться в строй ближе к декабрю, однако восстановление прошло быстрее, чем планировали. Нападающий успел принять участие в двух матчах, но пока ему не дают много играть (11:27).

Илья Михеев получил травму верхней части тела в первом матче на предсезонке. Вернулся в строй в середине октября и успел сыграть два матча за «Ванкувер». У «Кэнакс» пока мало что получается — пять поражений подряд. Не блистает и Илья, у него показатель полезности «-3». Похожая ситуация у Александра Барабанова. Он пропустил старт сезона из-за травмы, не ездил с командой в Прагу на матчи с «Нэшвиллом». Возвращение в строй складывается непросто: 2 матча, 15:49 игровое время, 0 очков и «-3». Не ради такой игры «Шаркс» летом продлевали с ним контракт. Впрочем, у «Сан-Хосе» в целом дела идут плохо: пять поражений подряд, только прошлой ночью была одержана первая победа.