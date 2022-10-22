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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Две передачи Кучерова и дубль Пойнта принесли «Тампе» победу над «Флоридой»

На льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в Санрайзе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости дожали соперника в овертайме, одержав победу со счётом 3:2.

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

На 14-й минуте «молнии» повели, реализовав большинство. Виктор Хедман и российский нападающий Никита Кучеров помогли отличиться капитану «Тампы» Стивену Стэмкосу, который забросил свою седьмую шайбу в новом сезоне. Но уже на исходе 16-й минуты Мэттью Ткачук сравнял счёт, а во втором периоде он же ассистировал Рудольфу Балцерсу. «Тампа» отыгралась в середине третьего периода, когда Брейден Пойнт подставил клюшку после броска Кучерова.

Кучеров мог принести «Тампе» победу уже на 40-й секунде овертайма, но Сергей Бобровский спас свою команду. А решающий гол оформил Пойнт: он подработал шайбу перед воротами после паса Стэмкоса, развернулся и нанёс точный бросок.

На счету голкипера «Флориды» Бобровского 29 сейвов. Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 35 спасений. Защитник Михаил Сергачёв отыграл 22 минуты 50 секунд с коэффициентом полезности «-1», нападающий Владислав Наместников — 15 минут 21 секунду с показателем «-1».

У Кучерова после двух ассистов в матче с «Флоридой» суммарно уже семь передач в сезоне-2022/2023. Ранее он отдал по два результативных паса в играх с «Питтсбургом» и «Филадельфией», плюс один в стартовой встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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Флорида
2:3ОТ
1:1, 1:0, 0:1
Тампа-Бэй
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