Две передачи Кучерова и дубль Пойнта принесли «Тампе» победу над «Флоридой»

На 14-й минуте «молнии» повели, реализовав большинство. Виктор Хедман и российский нападающий Никита Кучеров помогли отличиться капитану «Тампы» Стивену Стэмкосу, который забросил свою седьмую шайбу в новом сезоне. Но уже на исходе 16-й минуты Мэттью Ткачук сравнял счёт, а во втором периоде он же ассистировал Рудольфу Балцерсу. «Тампа» отыгралась в середине третьего периода, когда Брейден Пойнт подставил клюшку после броска Кучерова.

Кучеров мог принести «Тампе» победу уже на 40-й секунде овертайма, но Сергей Бобровский спас свою команду. А решающий гол оформил Пойнт: он подработал шайбу перед воротами после паса Стэмкоса, развернулся и нанёс точный бросок.

На счету голкипера «Флориды» Бобровского 29 сейвов. Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 35 спасений. Защитник Михаил Сергачёв отыграл 22 минуты 50 секунд с коэффициентом полезности «-1», нападающий Владислав Наместников — 15 минут 21 секунду с показателем «-1».