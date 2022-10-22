Ничушкин вышел в лидеры по очкам в «Колорадо» и догнал Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился в матче двумя результативными передачами на Эвана Родригеса и Боуэна Байрэма. Таким образом, у россиянина в текущем сезоне стало 10 набранных очков — пять голов и пять результативных передач. Уроженец Челябинска догнал суперзвезду НХЛ Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ и делит с капитаном «Эдмонтона» второе место в лиге по этому показателю.