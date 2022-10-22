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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Ничушкин вышел в лидеры по очкам в «Колорадо» и догнал Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ

В ночь на 22 октября в Денвере (США) на льду «Болл-Арены» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в которой действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен».

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Источник: AP 2022

Матч завершился победой гостей в основное время со счётом 3:2.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился в матче двумя результативными передачами на Эвана Родригеса и Боуэна Байрэма. Таким образом, у россиянина в текущем сезоне стало 10 набранных очков — пять голов и пять результативных передач. Уроженец Челябинска догнал суперзвезду НХЛ Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ и делит с капитаном «Эдмонтона» второе место в лиге по этому показателю.

В текущем сезоне действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо» одержал лишь две победы в пяти матчах. Ничушкин является лучшим бомбардиром «лавин» на данный момент.

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2:3
0:0, 1:2, 1:1
Сиэтл
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