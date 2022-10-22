Тренер сборной России назвал фаворита снайперской гонки НХЛ

Он похвалил игрока и назвал его одним из фаворитов снайперской гонки в регулярном чемпионате. «“Колорадо” — сильная команда, и Ничушкин точно является одним из лидеров атаки, если он продолжит играть в том же духе, то сможет стать первым», — отметил Жамнов.
Ничушкин в нынешнем сезоне провел пять матчей в регулярном чемпионате. На счету 27-летнего игрока пять голов и пять результативных передач.
Гонку лучших снайперов лиги с семью шайбами возглавляет канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. На один гол позади находится российский нападающий «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников.