Тренер сборной России назвал фаворита снайперской гонки НХЛ

Он похвалил игрока и назвал его одним из фаворитов снайперской гонки в регулярном чемпионате. «“Колорадо” — сильная команда, и Ничушкин точно является одним из лидеров атаки, если он продолжит играть в том же духе, то сможет стать первым», — отметил Жамнов.