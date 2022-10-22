Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
Локомотив
02
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
Салават Юлаев
02
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
Миннесота
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси
Сан-Хосе
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Витязь
Б
43
Хоккей. НХЛ
23:00
Оттава
Аризона
Хоккей. НХЛ
23:00
Эдмонтон
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
23.10
Вашингтон
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
23.10
Виннипег
Торонто
Хоккей. НХЛ
23.10
Коламбус
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
23.10
Монреаль
Даллас
Хоккей. НХЛ
23.10
Тампа-Бэй
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23.10
Нэшвилл
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
23.10
Ванкувер
Баффало
Хоккей. НХЛ
23.10
Вегас
Колорадо
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари
Каролина
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Сиэтл
23
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
04:00
Колорадо
Сиэтл
23
03:30
Чикаго
Детройт
ОТ
43
02:00
Флорида
Тампа-Бэй
ОТ
23
21.10
Вегас
Виннипег
52
21.10
Калгари
Баффало
36
21.10
Эдмонтон
Каролина
64
21.10
Миннесота
Ванкувер
ОТ
43
21.10
Айлендерс
Нью-Джерси
14
Хоккей. НХЛ. Все результаты
17:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер сборной России назвал фаворита снайперской гонки НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов оценил игру форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина на старте нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РБК.

КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Он похвалил игрока и назвал его одним из фаворитов снайперской гонки в регулярном чемпионате. «“Колорадо” — сильная команда, и Ничушкин точно является одним из лидеров атаки, если он продолжит играть в том же духе, то сможет стать первым», — отметил Жамнов.

Ничушкин в нынешнем сезоне провел пять матчей в регулярном чемпионате. На счету 27-летнего игрока пять голов и пять результативных передач.

Гонку лучших снайперов лиги с семью шайбами возглавляет канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. На один гол позади находится российский нападающий «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Роналду хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Где продолжит карьеру легендарный португалец?
Мбаппе недоволен растущим влиянием Месси в ПСЖ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь