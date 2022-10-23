Канадский защитник «Нэшвилла» покинул лёд на носилках и был доставлен в больницу

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. Таким образом, «хищники» потерпели пятое поражение подряд.

Для канадского защитника «хищников» Марка Боровецки матч закончился досрочно после пропущенного силового приёма от Моргана Фроста.

33-летний защитник не смог подняться самостоятельно и покинул лёд на носилках, будучи доставленным в одну из больниц Нэшвилла для дальнейшего обследования и наблюдения. Как отмечает пресс-служба американской команды, хоккеист находился в сознании.