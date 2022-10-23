Форвард «Колорадо» Ничушкин догнал лидирующего Панарина в гонке бомбардиров НХЛ

В составе «лавин» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Его гол стал победным в матче. В текущем сезоне-2022/2023 Ничушкин набрал 11 очков — забил шесть шайб и отдал пять результативных передач. Таким образом, уроженец Челябинска сравнялся с российским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным в гонке бомбардиров НХЛ. По голам Ничушкин догнал форварда «Каролины» Андрея Свечникова.