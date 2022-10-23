Белорус Егор Шарангович забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Клуб белоруса «Нью-Джерси» дома встречался с «Сан-Хосе». На 34-й минуте Шарангович открыл счет в поединке, реализовав выход один на один с вратарем. Матч в итоге закончился в пользу «Девилз» — 2:1. Всего белорусский нападающий провел на льду 17 с половиной минут, нанес 2 броска по воротам, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и завершил матч с показателем полезности «0». По итогам встречи Егор был признан первой звездой. После 5 игр сезона на счету Шаранговича 2 (1+1) очка.