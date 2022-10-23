Белорус Егор Шарангович забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Клуб белоруса «Нью-Джерси» дома встречался с «Сан-Хосе». На 34-й минуте Шарангович открыл счет в поединке, реализовав выход один на один с вратарем. Матч в итоге закончился в пользу «Девилз» — 2:1. Всего белорусский нападающий провел на льду 17 с половиной минут, нанес 2 броска по воротам, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и завершил матч с показателем полезности «0». По итогам встречи Егор был признан первой звездой. После 5 игр сезона на счету Шаранговича 2 (1+1) очка.
Также минувшей ночью в НХЛ «Вашингтон» дома обыграл «Лос-Анджелес» — 4:3, в составе победителей участие в матче принял белорусский форвард Алексей Протас. Эта встреча стала для Протаса уже шестой в текущем сезоне, пока в активе белоруса нет бомбардирских баллов.