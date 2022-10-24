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09:46 (мск), источник: Чемпионат.com

28 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Флоридой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс».

Флорида
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Источник: AP 2022

Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Антон Лунделль, Ээту Луостаринен и Райан Ломберг.

За «Айлендерс» дубль оформил Андерс Ли. Российский голкипер Семён Варламов отразил 28 бросков. Российский защитник Александр Романов не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Флорида» одержала вторую победу за последние три матча. «Айлендерс», в свою очередь, потерпели третье поражение кряду.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Чикаго Блэкхоукс», а «Айлендерс» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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Флорида
3:2
2:0, 0:1, 1:1
Айлендерс
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