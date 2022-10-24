28 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Флоридой»

Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Антон Лунделль, Ээту Луостаринен и Райан Ломберг.

За «Айлендерс» дубль оформил Андерс Ли. Российский голкипер Семён Варламов отразил 28 бросков. Российский защитник Александр Романов не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Флорида» одержала вторую победу за последние три матча. «Айлендерс», в свою очередь, потерпели третье поражение кряду.