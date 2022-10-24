Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Трактор
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Сан-Хосе
03
Хоккей. НХЛ
23.10
Чикаго
Сиэтл
54
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
02:00
Филадельфия
Сан-Хосе
03
00:00
Детройт
Анахайм
51
00:00
Рейнджерс
Коламбус
15
00:00
Флорида
Айлендерс
32
23.10
Чикаго
Сиэтл
54
23.10
Ванкувер
Баффало
15
23.10
Вегас
Колорадо
23
23.10
Калгари
Каролина
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сан-Хосе» всухую на выезде обыграл «Филадельфию». У Барабанова — первое очко в сезоне

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Сан-Хосе Шаркс».

Филадельфия
Сан-ХосеНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась победой гостей всухую со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

В составе «Шаркс» отличились Эрик Карлссон, Стивен Лоренц и Нико Штурм (пустые ворота).

28-летний российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов провёл на льду 15 минут 31 секунду и отметился результативной передачей, завершив игру с коэффициентом полезности «+1». В этой игре он набрал своё первое очко в нынешнем сезоне и 48-е (13+35) за карьеру в НХЛ.

Российские защитники «Флайерз» Иван Проворов и Егор Замула отыграли 22 минуты 33 секунды и 15 минут 38 секунд при коэффициенте полезности «-2» и «0» соответственно.

Читайте также
Филадельфия
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Сан-Хосе
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В раздевалке он смотрел на девушек». В США дикий скандал с трансгендером
Близкий друг Хабиба знатно опозорился. Он снялся с боя уже в шестой раз
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь