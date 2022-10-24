«Сан-Хосе» всухую на выезде обыграл «Филадельфию». У Барабанова — первое очко в сезоне

28-летний российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов провёл на льду 15 минут 31 секунду и отметился результативной передачей, завершив игру с коэффициентом полезности «+1». В этой игре он набрал своё первое очко в нынешнем сезоне и 48-е (13+35) за карьеру в НХЛ.