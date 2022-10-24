Панарин — гений: лидирует в НХЛ по очкам и переписывает историю «Рейнджерс»! Но его затмили двое молодых русских

Для российских болельщиков матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» был интересен, прежде всего, с точки зрения результативной серии форварда «Синерубашечников» Артемия Панарина. К старту сезона Хлебушек подошел в невероятной форме и набирал очки в 5 матчах подряд — сможет ли он продлить этот мощный отрезок?

Панарин смог. Он дождался концовки второго периода и численного преимущества «Рейнджерс» в двух игроков, а затем классно бросил со средней дистанции. Есть 4-й гол в регулярном чемпионате и уже 12-е набранное очко.

С точки зрения статистики гол получился важным. Во-первых, Панарин вернулся на первую строчку в списке лучших бомбардиров лиги, обойдя Валерия Ничушкина (6 матчей, 11 очков) и Коннора Макдэвида (5 матчей, 10 очков). Во-вторых, Артемий в очередной раз переписал историю клуба из Нью-Йорка — за последние 13 лет ни один игрок «Рейнджерс» ни открывал регулярку шестью результативными матчами! Россиянин прямо сейчас ну очень хорош.

Тем удивительней, что такого Панарина смогли затмить два его соотечественника. Речь о молодых игроках «Коламбуса» Егоре Чинахове и Данииле Тарасове.

Первый, в отличии от Панарина, завалил старт сезона — не мог отметиться передачей или голом в трех встречах кряду. Начались разговоры о возможной ссылке Чинахова в АХЛ, но в этот момент Егора прорвало. Сначала он выдал два ассистентских дубля, а в Нью-Йорке наконец-то забил. Своим броском 21-летний нападающий удивлял еще в КХЛ, сегодня воспитанник омского «Авангарда» только подтвердил, что с этим компонентом у него полный порядок — получил шайбу на синей линии, продвинулся вперед и не оставил шансов 37-летнему Ярославу Галаку.

Ну, а Тарасов, проводивший третий матч в этом чемпионате, одержал дебютную победу в НХЛ. Причем сделал это в очень красивом стиле — отразил 30 бросков из 31-го и был признан первой звездой матча. Именно Даниил на протяжении почти двух периодов обеспечивал «Коламбусу» 0 в графе «пропущенные шайбы», благодаря чему «Блю Джекетс» смогли создать себе комфортное преимущество и довести дело до победы.

Особенно ярко Тарасов смотрелся на фоне опытнейшего Галака, который пропустил 5 шайб после 20 бросков, откровенно провалив этот вечер.