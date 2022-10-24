Панарин стал лидером по одному из показателей в этом сезоне НХЛ

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 1:5. Единственную шайбу в составе хозяев забросил в большинстве российский нападающий Артемий Панарин, став лидером по одному из показателей в этом сезоне НХЛ. Он набрал 12-е очко по системе «гол плюс пас» и возглавил гонку бомбардиров лиги текущего регулярного чемпионата.

На втором месте в рейтинге идет еще один россиянин, нападающий «Колорадо Эвеланш», Валерий Ничушкин, в активе которого 11 очков. На третьей позиции другой форвард «Колорадо» Коннор Макдэвид.