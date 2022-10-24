Доминик Гашек обвинил НХЛ в затягивании конфликта на Украине

«Допинг — другое дело (Гашека спросили про ситуацию с допингом в России. — Прим. “Чемпионата”). Я ни в коем случае не преуменьшаю, я просто не связываю это с рекламой военной операции, которая благодаря многим лигам в мире (например, Национальной хоккейной лиге, Женской теннисной ассоциации, Мужскому теннисному туру) затягивается и будет стоить ещё много человеческих жизней», — написал Гашек в «Твиттере».