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18:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Доминик Гашек обвинил НХЛ в затягивании конфликта на Украине

Чешский голкипер Доминик Гашек заявил, что ситуация на Украине затягивается благодаря лигам, которые в той или иной степени не отстранили российских спортсменов от соревнований.

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Источник: AP 2022

«Допинг — другое дело (Гашека спросили про ситуацию с допингом в России. — Прим. “Чемпионата”). Я ни в коем случае не преуменьшаю, я просто не связываю это с рекламой военной операции, которая благодаря многим лигам в мире (например, Национальной хоккейной лиге, Женской теннисной ассоциации, Мужскому теннисному туру) затягивается и будет стоить ещё много человеческих жизней», — написал Гашек в «Твиттере».

Напомним, раннее Гашек заявил, что участие российских спортсменов в международных соревнованиях — это «огромная реклама специальной военной операции».

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