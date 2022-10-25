Офис снова открыт! Овечкин наконец-то забил и продолжил погоню за Гретцки

«Вашингтон» набрал ход и в последних пяти матчах одержал четыре победы. Сегодня команда Питера Лавиолетта не без приключений обыграла «Нью-Джерси», а Александр Овечкин забил свой 783-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, причем сделал это из своего любимого левого круга вбрасывания. Это третья шайба капитана «столичных» в текущем сезоне, и она прервала его двухматчевую серию без набранных очков.

После довольно блеклых двух игр в своем исполнении Александр был предельно мотивирован и нацелен на ворота соперника. Уже в начале первого периода он выбегал «один в ноль», но не сумел переиграть Маккензи Блэквуда. Голкипер «Девилз» стал третьей звездой прошедшей игровой недели в НХЛ и в трех матчах отразил 93,2 процентов бросков. Сегодня его белая полоса была беспощадно прервана, и канадец даже не доиграл встречу до конца.

«Дьяволы» неплохо смотрелись в атаке, первыми забросили, но после перерыва команда словно посыпалась. Глупые ошибки хозяев позволили «Вашингтону» вырваться вперед и создать приличный задел. Сперва непозволительно в своей зоне сыграл защитник Деймон Северсон и подарил шайбу Гарнету Хатауэйю, а всего через минуту после этого «Нью-Джерси» умудрился пропустить в большинстве. Отдельный привет в этом эпизоде Йесперу Братту, позволившему отличиться Конору Шири.

В концовке периода уже «Вашингтон» получил численный перевес, который и реализовал Овечкин. В этот раз россиянин не оставил никаких шансов Блэквуду. Для Александра это 287-я шайба в большинстве. Кроме того, именно этот гол стал в матче победным и для Овечкина это 122-я победная шайба в карьере. По их количеству капитан «столичных» вышел на чистое второе место в истории НХЛ, обойдя Горди Хоу, а в общем снайперском зачете их пока разделяют 18 голов.

В третьем периоде при счете 1:5 в воротах хозяев появился хорошо известный болельщикам «Вашингтона» Витек Ванечек, но работы у него было немного. Гости полностью отдали инициативу сопернику и пропустили две шайбы. Братт исправился за свою ошибку и огорчил Чарли Линдгрена, который сегодня был стартовым голкипером «Кэпиталз». «Нью-Джерси» на этом отрезке перебросал соперника (14−4), Егор Шарангович мог сократить отставание до минимума, но его соотечественник Алексей Протас поставил на интриге точку. Для белорусского форварда это первая шайба в сезоне.

«Вашингтон» показал хорошую вариативность в атаке и одиннадцать игроков команды закончили матч с набранными баллами. Пять из них записали в свой актив по два очка, в том числе и Протас. Игры команды все чаще напоминают американские горки, но при этом «столичные» находят выход даже из самых непростых ситуаций. Дальше их ждет задача сложнее. Выездная серия «Кэпиталз» продлится матчами с «Далласом», «Нэшвиллом» и «Каролиной», где выложиться придется еще больше.