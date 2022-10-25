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09:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения «Эдмонтону» в матче НХЛ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» на выезде проиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Питтсбург
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Источник: Reuters

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 6:3 (1:2, 4:1, 1:0) в пользу «нефтяников», в составе которых шайбы забросили Зак Хайман (5-я минута), Тайсон Бэрри (25), Эвандер Кейн (36), Райан Нюджент-Хопкинс (39), Леон Драйзайтль (40) и Райан Маклауд (57). У «пингвинов» отличились Рикард Ракелль (11), Сидни Кросби (13) и Брайан Раст (23), которому ассистировал российский форвард Евгений Малкин.

В другом матче «Оттава» на своем льду обыграла «Даллас» — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). Магнус Хелльберг из «Сенаторз», ранее игравший за «Сочи» и петербургский СКА, стал первым голкипером в истории НХЛ, одержавшим победы в дебютных матчах за три разные команды. Ранее Хелльберг выигрывал с «Детройтом» и «Рейнджерс».

В другом матче «Виннипег» одержал победу над «Сент-Луисом» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).

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Эдмонтон
6:3
1:2, 4:1, 1:0
Питтсбург
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