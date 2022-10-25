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10:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Седьмая шайба Свечникова принесла «Каролине» победу над «Ванкувером» в НХЛ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. «Каролина Харрикейнз» в гостях выиграла у «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2022

Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1). В составе гостей голами отметились Андрей Свечников (7-я минута), Себастьян Ахо (41) и Йеспер Фаст (42). У хозяев дубль оформил Джей Ти Миллер (13, 51).

Свечников забросил седьмую шайбу в шести матчах в текущем сезоне. Также на его счету две результативные передачи. Российский форвард делит первое место в гонке снайперов сезона НХЛ с нападающим клуба «Тампа-Бэй» Стивеном Стэмкосом.

«Ванкувер» потерпел седьмое поражение подряд на старте регулярного чемпионата. «Каролина» одержала четвертую победу при двух поражениях.

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Ванкувер
2:3
1:1, 0:0, 1:2
Каролина
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