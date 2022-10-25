Седьмая шайба Свечникова принесла «Каролине» победу над «Ванкувером» в НХЛ

Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1). В составе гостей голами отметились Андрей Свечников (7-я минута), Себастьян Ахо (41) и Йеспер Фаст (42). У хозяев дубль оформил Джей Ти Миллер (13, 51).

Свечников забросил седьмую шайбу в шести матчах в текущем сезоне. Также на его счету две результативные передачи. Российский форвард делит первое место в гонке снайперов сезона НХЛ с нападающим клуба «Тампа-Бэй» Стивеном Стэмкосом.