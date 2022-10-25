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10:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Вашингтона» считает невероятными достижения Овечкина

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт назвал невероятным тот факт, что ему каждый день приносят вести об очередном достижении капитана команды Александра Овечкина в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

«Вашингтон» в понедельник обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:3, Овечкин забросил победную шайбу. 37-летний россиянин опередил канадца Горди Хоу и вышел на чистое второе место по количеству победных голов в НХЛ (122). На первой строчке располагается чех Яромир Ягр (135).

«Кто-то каждый день вручает мне листок бумаги о каждой вехе, которую достигает Овечкин. Это невероятно. А он мог просто постоянно вносить свой вклад в атаку и забивать голы. Думаю, если вы будете делать это достаточно хорошо и долго, вы добьетесь определенных успехов, поэтому, когда происходят подобные вещи, мы быстро сообщаем об этом в конце игры. Но это довольно впечатляющая веха», — цитирует Лавиолетта сайт НХЛ.

«Конечно, очень круто быть в такой компании и обходить таких легенд. Это довольно классный момент», — сказал Овечкин.

Овечкин с 783 шайбами занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Он на 18 шайб отстает от идущего вторым Хоу. Лидирует Уэйн Гретцки (894).

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