Тренер «Вашингтона» считает невероятными достижения Овечкина

«Кто-то каждый день вручает мне листок бумаги о каждой вехе, которую достигает Овечкин. Это невероятно. А он мог просто постоянно вносить свой вклад в атаку и забивать голы. Думаю, если вы будете делать это достаточно хорошо и долго, вы добьетесь определенных успехов, поэтому, когда происходят подобные вещи, мы быстро сообщаем об этом в конце игры. Но это довольно впечатляющая веха», — цитирует Лавиолетта сайт НХЛ.