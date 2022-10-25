Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал
Северсталь
00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Спартак
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Барыс
Хоккей. НХЛ
05:30
Ванкувер
Каролина
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Торонто
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Сент-Луис
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон
Питтсбург
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Вашингтон
36
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Даллас
42
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Ванкувер
Каролина
23
05:00
Вегас
Торонто
31
03:00
Виннипег
Сент-Луис
40
03:00
Эдмонтон
Питтсбург
63
02:00
Нью-Джерси
Вашингтон
36
02:00
Оттава
Даллас
42
24.10
Филадельфия
Сан-Хосе
03
24.10
Детройт
Анахайм
51
Хоккей. НХЛ. Все результаты
12:31 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Алексей Протас забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил первую шайбу в сезоне Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» в гостях обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:3. Автором шестой шайбы «Кэпиталс» стал белорусский форвард команды Алексей Протас, для которого этот точный бросок стал первым в сезоне. Немногим ранее белорус поучаствовал в еще одном взятии ворот «дьяволов», ассистировав Нику Дженсену. Всего Протас провел на льду более 10 с половиной минут и заработал показатель полезности «+1».

Данный матч стал первым за десять лет в НХЛ, в котором между собой сыграли два белоруса. В составе «Нью-Джерси» участие во встрече принял наш Егор Шарангович, который также отметился одним ассистентским баллом. Игровое время Шаранговича составило почти 17 минут, также Егор нанес 5 бросков по воротам, применил один силовой прием и заблокировал один выстрел соперника. После 6 матчей сезона в активе белоруса 3 (1+2) очка.

Читайте также
Нью-Джерси
3:6
1:1, 0:4, 2:1
Вашингтон
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь