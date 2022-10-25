Белорус Алексей Протас забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» в гостях обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:3. Автором шестой шайбы «Кэпиталс» стал белорусский форвард команды Алексей Протас, для которого этот точный бросок стал первым в сезоне. Немногим ранее белорус поучаствовал в еще одном взятии ворот «дьяволов», ассистировав Нику Дженсену. Всего Протас провел на льду более 10 с половиной минут и заработал показатель полезности «+1».

Данный матч стал первым за десять лет в НХЛ, в котором между собой сыграли два белоруса. В составе «Нью-Джерси» участие во встрече принял наш Егор Шарангович, который также отметился одним ассистентским баллом. Игровое время Шаранговича составило почти 17 минут, также Егор нанес 5 бросков по воротам, применил один силовой прием и заблокировал один выстрел соперника. После 6 матчей сезона в активе белоруса 3 (1+2) очка.