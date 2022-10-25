Ушел от Овечкина и заблистал. Русский вратарь преобразился в «Торонто»

С трудом представлял, что Илья Самсонов, от которого летом отказался «Вашингтон», так вдохновенно начнет сезон в новом клубе. «Кэпиталз» окончательно разочаровались во вратаре, которого драфтовали под 22-м номером. Долго без работы россиянин не скучал. Нестабильного голкипера приметили менеджеры «Торонто». Первые матчи за «Мэйпл Лифс» Самсонов провел, как в лучшие годы, за родной «Металлург» и на турнирах молодежных сборных. Илья одержал четыре победы подряд и ворвался в топ-голкиперов лиги. Сейчас он опережает по статистике Игоря Шестеркина, Андрея Василевского, Сергея Бобровского и Илью Сорокина.

Переход в «Торонто» предложил вратарю новые вызовы. Очередной провал обвалил бы спрос на Илью в НХЛ. А перезапустить карьеру в клубе, который год за годом не оправдывает ожиданий и вылетает в первом раунде плей-офф, — задача повышенной сложности. Болельщики «Мэйпл Лифс» сожрут любого не оправдывающего ожидания хоккеиста. Давление может сломать голкипера и вывести из равновесия. Каким бы толстокожим ни был вратарь, в обожающем хоккей Торонто не скроешься от внимания. Благо для Самсонова, по первым матчам голкипер влюбил в себя фанатов и справляется с ответственностью.

Болельщики уже боготворят магнитогорского воспитанника. Илья — третий голкипер в истории «Мэйпл Лифс», выигравший каждый из четырех матчей на старте сезона. Оступился Самсонов только в последней игре с «Вегасом» (1:3). 30 сейвов россиянина не спасли «Торонто» от поражения. Рекорды Дамиана Роудза (сезон-1990/91) и Фрэнка МакКула (1944/45), которые брали по шесть побед подряд, остаются непревзойденными.

Годичный контракт Самсонова с «Торонто» изначально намекал на принцип «все или ничего». За четыре сезона в «Кэпиталз» голкипер не заслужил место стартера. Илье мешали не только игровые причины. Сказывалось влияние русских партнеров. Истории с карантином и опозданием на тренировку подтверждают это. В «Торонто» Илья предоставлен сам себе. Новый клуб, новая раздевалка, новые вызовы — рассчитываешь только на себя и не отвлекаешься на внешние факторы.

Самсонов не обделен талантом и вратарской фактурой. Это габаритный, но мобильный голкипер. При росте 191 см Илья остается подвижным, быстро меняет позицию и грамотно читает игру. Проблемы, с которыми вратарь мирился в «Вашингтоне», скорее связаны с психологией и отношением к играм. Самсонов мог провести один матч на уровне претендента на «Везину», а через день выйти и пропустить одну-две необязательные шайбы. Отсутствие стабильности тормозило прогресс. Илья стагнировал в «Кэпиталз», и смена клуба виделась оптимальным выбором для обеих сторон. Потерявший веру в голкипера «Вашингтон» собрал новую вратарскую бригаду, а Самсонов перезагружается в «Торонто».

Три из четырех матчей «Мэйпл Лифс» с Самсоновым в воротах выиграли в одну шайбу. Минимальная разница подчеркивает вклад голкипера. Илья справлялся с нервными концовками и не пропустил в овертайме с «Далласом», когда одна ошибка могла перечеркнуть все прошлые старания. Самсонов вчистую выигрывал конкуренцию у Мэтта Мюррея до того, как канадец травмировался на тренировке. Из-за повреждения приводящей мышцы голкипер пропустит по меньшей мере четыре недели. Илье бы не растерять победную ауру, ведь за спиной необстрелянный дублер Эрик Челльгрен, который провел лишь 15 матчей в НХЛ.

Мэтт Мюррей (справа) и Илья Самсонов | Источник: USA Today Sports

Травма Мюррея усложнила жизнь Самсонова. После успешного старта Илья повысил планку ожиданий. Ей надо соответствовать в дальнейшем, чтобы сохранить репутацию вратаря-спасителя. Четыре победы в пяти матчах — солидный результат. Впрочем, остаются критики, считающие это совпадением, а не закономерностью. Самсонову бы справиться с нелегким отрезком без Мюррея, пока канадец не восстановится. В таком случае можно утверждать, что магнитогорец нашел свою команду и перезагрузился после ухода из «Вашингтона».