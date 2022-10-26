«Миннесота» Капризова на выезде обыграла «Монреаль»

Счёт был открыт уже на шестой минуте встречи — отличился нападающий «Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк. На старте второй двадцатиминутки хозяева сравняли счёт усилиями Коула Кофилда, однако в середине этого же периода Брэндон Дюхайм вновь вывел гостей вперёд и, как оказалось впоследствии, стал автором победного гола «Миннесоты». На последней минуте встречи Йоэль Эрикссон Эк оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.