«Миннесота» Капризова на выезде обыграла «Монреаль»
В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Миннесоту Уайлд».
В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Миннесоту Уайлд».
Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Счёт был открыт уже на шестой минуте встречи — отличился нападающий «Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк. На старте второй двадцатиминутки хозяева сравняли счёт усилиями Коула Кофилда, однако в середине этого же периода Брэндон Дюхайм вновь вывел гостей вперёд и, как оказалось впоследствии, стал автором победного гола «Миннесоты». На последней минуте встречи Йоэль Эрикссон Эк оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.
25-летний российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов провёл на льду 20 минут 26 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0». Его 33-летний соотечественник и коллега по амплуа из «Канадиенс» Евгений Дадонов за 12.06 на льду имеет аналогичную статистику.