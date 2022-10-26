«Коламбус» дома уступил «Аризоне». Тарасов пропустил четыре шайбы после 12 бросков

Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 6:3.

В составе «Аризоны» дублем отметился Шейн Гостисбер, ещё по шайбе на счету Зака Кассиана, Дилана Гюнтера, Джека Макбэйна и Лоусона Круза (пустые ворота). За «Коламбус» забрасывали Джонни Годро, Кент Джонсон и Эндрю Пик.

Российские представители «Блю Джекетс» защитник Владислав Гавриков и нападающий Егор Чинахов провели на льду 18 минут 36 секунд и 11 минут 39 секунд соответственно, заработав показатели полезности «0» и «-1».