Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ

Ничушкин открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023 с «Нью-Йорк Рейнджерс». На 12-й минуте первого периода уроженец Челябинска подставил клюшку после броска Кейла Макара. Гол стал для него седьмым в чемпионате, а всего на счету Валерия уже 12 очков в текущем сезоне. Таким образом, среди снайперов лиги Ничушкин делит первое место с нападающим «Тампа Бэй» Стивеном Стэмкосом и российским форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.