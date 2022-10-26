Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ
Сегодня прошли матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Сегодня прошли матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
По их итогам российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ.
Ничушкин открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023 с «Нью-Йорк Рейнджерс». На 12-й минуте первого периода уроженец Челябинска подставил клюшку после броска Кейла Макара. Гол стал для него седьмым в чемпионате, а всего на счету Валерия уже 12 очков в текущем сезоне. Таким образом, среди снайперов лиги Ничушкин делит первое место с нападающим «Тампа Бэй» Стивеном Стэмкосом и российским форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
В гонке бомбардиров Ничушкин догнал форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, нападающего «Нью-Джерси» Йеспера Братта и форварда «Бостона» Давида Пастрняка.